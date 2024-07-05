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crazycat21
Defence24: США усиливают группировку своих ВВС в Японии
Усиление связано с общем видением двух стран "свободного" и открытого региона.

Истребитель F-15EX. Фото: ВВС США

Пентагон 3 июля 2024 проинформировал об изменениях в плане размещения тактических самолётов ВВС на авиабазах в Японии. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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Новый план "модернизации" американской авиационной группировки на японской территории будет реализован в течение нескольких следующих лет. Для его реализации привлекаются инвестиции в размере 10 миллиардов долларов. План направлен "на укрепление американо-японского альянса, усиление регионального сдерживания и укрепление мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Американские ВВС усилят своё присутствие на японской авиабазе Кадена в префектуре Окинава. Базирующиеся там истребители F-15C/D в количестве 48 машин будут заменены на 36 современных самолётов F-15EX. В течение переходного периода ВВС США будут осуществлять присутствие боевых самолётов четвёртого и пятого поколений на базе Кадена на ротационной основе.

Также американские Военно-воздушные силы усилят своё присутствие на базе Мисава [префектура Аомори на севере острова Хонсю, прим.]. В настоящее время там базируются 36 тактических истребителей F-16. Эти самолёты имеют конфигурацию Wild Weasel ("Дикая ласка") и предназначены для прорыва ПВО противника. Истребители данного типа будут заменены на 48 самолётов пятого поколения F-35A.

Таким образом, американское командование намеревается отправить на базы в Японии два самых боеспособных типа истребителей, из находящихся на вооружении ВВС США.

Кроме того, авиабаза Корпуса морской пехоты США в Ивакуни получит дополнительные самолеты F-35B для поддержки реализации проекта модернизации вооруженных сил. Согласно данным Пентагона, Корпус морской пехоты продолжит поддерживать присутствие своих самолётов в Ивакуни на постоянной и ротационных основах, чтобы обеспечить возможность поддержки Силам обороны Японии.

Японские власти заявили, что переоснащение группировки ВВС США на территории страны проводится в то время, когда Япония сталкивается "с самым большим и сложным" кризисом безопасности с момента окончания Второй мировой войны. Кризис связан с наращиванием соседними государствами своей военной активности.

Как подчеркивают в Минобороны США, план модернизации группировки ВВС, дислоцированной в Японии, демонстрирует непоколебимую приверженность США обороне этой страны и общее видение обеих стран свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

#новости #армия #авиация #япония #f-16 #истребители #самолеты #f-35 #f-15ex #кадена
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