На Украине хотят "обезопасить" гражданское судоходство при помощи западных истребителей.

Политическое и военное руководство Украина по-прежнему с нетерпением ожидает поставок истребителей F-16, обещанных Западом ещё год назад. В западной коалиции заявляют, что истребители скоро будут. В Киеве ждут, полагая, что эти бывшие в употреблении самолёты смогут создать перелом в закономерном ходе боевых действий. При этом даже целый ряд западных политиков и экспертов предупреждает, что какого-то "супероружия" из самолётов американского производства не выйдет.

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Свою точку зрения по поводу западных истребителей высказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Неижпапа* (внесён в список экстремистов и террористов в РФ). Командующий флотом, которого уже давно попросту нет.

В интервью агентству Reuters этот военный заявил, что в небе над Чёрным море сейчас полностью господствуют российские истребители. Но передача F-16 Украине, которая ожидается в ближайшее время, станет стимулом, позволяющим бросить вызов полному господству российской авиации над морской акваторией.

"F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена", – сказал он.

Кроме того, этот адмирал без кораблей заявил, что Украина не прочь расширить свой судоходный коридор, который охватывает только маршруты из трёх одесских портов, включив в него Николаев и Херсон. Однако сам признал, что это невозможно.

Похоже, что командующий ВМС Украины излишне самонадеян. Чтобы попытаться "оттеснить" российские боевые самолёты, украинским лётчикам на F-16 придётся набирать высоту. И тогда они сразу же окажутся в прицеле российских средств ПВО. Кроме того, этот адмирал что-то говорил про северо-западную часть Чёрного моря. Если посмотреть на карту. то это побережье от Одессы до портов Румынии. Не является ли это намёком на то, что украинские F-16 всё же будут базироваться на румынских аэродромах? Хоть США официально запретили базирование Повитряных сил за пределами Украины, от Вашингтона можно ожидать чего угодно. А ещё военный говорил про "защиту" гражданского судоходства. Косвенное признание того, что военные грузы на Украину завозятся морем.