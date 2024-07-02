Китайские инженеры просто обновили программное обеспечение своих метеорологических радаров.

Истребитель F-35. Фото: ВВС США

Немногие страны смогли спроектировать и серийно выпускают малозаметные истребители пятого поколения. Безусловное первенство в данной области принадлежит США. Но это пока. На вооружении американских ВВС стоят два типа малозаметных самолётов. Это F-22 Raptor, принятый на вооружение в 2005 году, и более современный, но при этом безумно дорогой F-35.

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Американцы активно продают последний, проводя достаточно агрессивную маркетинговую компанию. При этом и компания-производитель Lockheed Martin и чиновники из Вашингтона абсолютно на голубом глазу заявляют, что их самолёт является практически "невидимым" для средств радиолокационного контроля воздушного пространства. И вообще аналогов F-35 в мире якобы практически нет. Так ли это на самом деле?

Материал, касающийся "малозаметности" американского самолёта, был опубликован на страницах канадско-индийского аналитического издания Eurasian Times. Как говорится в публикации, китайские учёные "ускорили" обычные метеорологические радары, превратив их в зорких часовых, способных замечать мельчайшие воздушные цели.

В качестве сравнения приводится воздушный шар, парящий в стратосфере. С земли он виден как маленькая точка. Этот воздушный шар заметен так же, как и американский истребитель F-35, который является "вершиной невидимости" в мировой авиации.

Как пишет Eurasian Times со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post, китайские учёные совершили прорыв, открыв новые способности радаров, предназначенных для метеорологических явлений. Этот прорыв позволяет китайским радарам обнаруживать высотные аэростаты с эффективной площадью рассеивания (ЭПР), сопоставимой с ЭПР самолёта-невидимки F-35.

Ранее воздушные шары (высотные аэростаты) были неуловимыми для традиционных радиолокационных систем. Причина этой "неуловимости" в низкой скоростях полёта и небольших размерах таких шаров. Но теперь их можно эффективно отслеживать. Новое открытие играет на руку Китаю, но при этом вызывает сильное беспокойство у США и у других стран, в том числе и у Индии.

Способность обнаруживать небольшие высотные аэростаты с той же точностью, что и отслеживание истребителя-невидимки F-35, представляет собой значительный прогресс в радиолокационной технологии. Эта разработка может иметь серьезные последствия для национальной обороны.

Как сообщает Eurasian Times, "фишка" открытия китайских инженеров в том, что это не какой-то там совершенно секретный оборонный проект стоимостью многие миллиарды. Это простое обновление программного обеспечения уже существующих метеорологических радаров. Оно простое, дешёвое и "пугающе эффективное". И это особенно важно, поскольку обновление ПО может существенно повысить функциональность метеорадаров без замены существующего оборудования.

Из-за низкой стоимости такой модернизации Китай обеспечивает себе экономичное и эффективное решение в области мониторинга авиации и национальной обороны.

С помощью новой технологии метеорологические радары по-прежнему могут продолжать выполнять наблюдение за погодными явлениями, одновременно отслеживая небольшие воздушные объекты. Это заметный технологический прогресс в обеспечении национальной безопасности Китая.

Прорыв китайских инженеров случился в тот момент, когда небо становится всё более спорным пространством. Достаточно вспомнить китайский метеозонд, который совершил незапланированный полёт в воздушное пространство США в 2023 году и заставил военных США краснеть, а затем поднять в воздух истребители для отслеживания того, что они не смогли обнаружить раньше.