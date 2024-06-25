Начало массового применения таких боеприпасов не сулит ничего хорошего украинской ПВО.

Авиационная бомба ФАБ-3000. Фото: Минобороны РФ

Киевские деятели во главе с Зеленским продолжают требовать от Запада поставок современных средств противовоздушной обороны. Как заявляют в Киеве, наличие современных дальнобойных систем ПВО якобы позволит украинской армии эффективно бороться с российскими фугасными авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Точнее не с самими бомбами, которые перехватить практически не реально, а с их носителями.

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Российские планирующие бомбы, сбрасываемые самолётами оперативно-тактической авиации ВКС России за пределами действия большинства средств ПВО противника, пролетают до 70 километров и поражают цели с высокой точность. Обычные фугасные авиабомбы, прозванные "чугунием", получив УМПК, превратились в относительно недорогое высокоточное оружие. При этом такие бомбы оказывают сильный деморализующий эффект на солдат противника.

Первыми модулями планирования в арсенале ВКС РФ обзавелись бомбы ФАБ-250, за ними последовали ФАБ-500. Чуть позднее российские конструкторы и инженеры придумали модуль планирования и коррекции для большущей бомбы ФАБ-1500. Но и эта бомба не является самой крупной в арсенале ВКС. Самой большой из доступных является ФАБ-3000 М54. Кстати, производство данного типа бомб было возобновлено в начале 2024 года. Соответственно, если возник спрос на такие боеприпасы, то уже есть планы, где и как их применять.

Недавно состоялся боевой дебют бомбы ФАБ-3000, оборудованной модулем УМПК. Российские ВКС сбросили такой боеприпас по пункту временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении, в населённом пункте Липцы. Бомба немного не попала в цель, легла всего в нескольких метрах от трёхэтажного здания, в котором находились украинские военные. Но и имевшегося разрушительного эффекта противнику хватило с головой.

С тех пор кадры объективного контроля применения ФАБ-3000 стали появляться всё чаще. Разумеется, что этого не могли не заметить западные эксперты, которые очень пристально следят за российским оружием и тактикой его применения. Публикация на эту тему вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest. Автором материала является Брэндон Дж. Вейхерт, бывший сотрудник Конгресса США, а ныне геополитический аналитик.

Американский эксперт констатирует, что Вооружённые силы России уже "несколько месяцев" наносят удары по предоставленным странами НАТО системам ПВО, фактически по американским ЗРК. И эти длительные удары дают свой эффект, поскольку у США стали заканчиваться ракеты для этих систем. Дела с запасами зенитных управляемых ракет обстоят настолько плохо, что Штаты уже заявили своим союзникам, что почти все производимые ракеты теперь будут направляться в первую очередь на Украину. Аналитик с нескрываемым сарказмом заявил, что "вот и весь арсенал демократии".

Ситуация усугубляется тем, что Вооружённые силы России активизировали давление на ВСУ при помощи воздушных средств поражения, в том числе при помощи фугасных бомб ФАБ-3000.

Эта бомба является одной из крупнейших бомб "общего назначения" в арсенале ВКС России. Как отмечает аналитики, прямого аналога российской бомбе в армии США нет. Самая большая из трёх наиболее применяемых американскими бомб имеет массу всего 900 килограммов. То есть её масса составляет всего 1/3 от массы российской ФАБ-3000.

Первое применение ФАБ-3000 с УМПК. Скриншот видео. Источник: соцсети

Брэндон Вейхерт пишет, что в социальных сетях распространилось видео попадания ФАБ-3000, оборудованной УМПК, в расположение украинских военных в населённом пункте Липцы. Видео вызвало массу спекуляций на тему того, какой тип самолёта нанёс удар. Но, как считает аналитик, гораздо важнее то, какое влияние такое оружие окажет на оборону Украины.

Массовое применение ВКС России бомб ФАБ-3000, оснащённых модулями планирования, – это то, от чего сильно истощённая ПВО Украины помочь не сможет. Конфликт вступил в новую фазу, в ходе которой Вооружённые силы РФ станут активно уничтожать украинскую ПВО. Массовое внедрение и применение ФАБ-3000 М54 является одним из компонентов существенно усиленной стратегии России.

Такие боеприпасы имеют очень большой радиус поражения и их очень трудно сбить. Если такие бомбы производятся в больших объемах, то их массовое применение по объектам ПВО Украины "сломает хребет" последней.

Как пишет аналитик The National Interest, предполагалось, что впервые бомба ФАБ-3000 М54 была сброшена с дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Но применение самолёта такого типа было бы сопряжено с неоправданным риском. Поэтому считается, что носителями боеприпасов крупного калибра являются бомбардировщики Су-34. Ещё одним носителем, вероятно, может являться МиГ-31, который может запускать гиперзвуковую ракету "Кинжал" массой 4300 килограммов.

Как констатирует Брэндон Вейхерт, перелом в ходе боевых действий уже близок. Трагедия Украины продолжится, если новое руководство страны не выберет мир. Если украинские власти не найдут в себе решимости договориться с Россией, лучше для Украины точно не станет.