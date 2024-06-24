Прибалтийской республике традиционно мало антироссийских мер.

Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис. Фото: ELTA / JULIUS KALINSKAS

Страны коллективного Запада всё никак не могут успокоится и постоянно придумывают, как ещё усложнить жизнь России. 24 июня Европейский союз принял очередной, уже 14-й по счёту пакет антироссийских санкций. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС.

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Новые ограничительные меры введены в отношении 116 физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за действия, подрывающие целостность и суверенитет Украины.

Кроме всего прочего новый санкционный пакет запрещает странам Европы осуществлять транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через свои порты. Самое интересное, что при этом сами страны Евросоюза продолжат закупать СПГ из России, но заниматься его реэкспортом не смогут. Данное ограничение абсолютно никак не повлияет на экономику России. Дело в том, что перевалка через европейские порты для транспортировки в Азию составляет всего 10% от всего объёма российского экспорта СПГ.

Также в составе принятого Евросоюзом санкционного пакета имеются ограничения для против 27 судов, так называемого теневого флота, которые якобы перевозят российскую нефть в обход ценового потолка, введённого странами G7. Помимо этого новый пакет предусматривает ограничение на экспорт в Россию некоторых промышленных товаров, которые, по мнению Брюсселя, могут быть использованы для военных целей, в частности бортовых самописцев и вездеходов.

Введены ограничения на экспорт товаров экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами Евросоюза, в том числе это касается фирм из Китая, Казахстана, ОАЭ и Турции. В данном случае решение Евросоюза не совсем понятно. Что они там о себе возомнили? Как Брюссель может запретить какой-нибудь фирме из Китая экспортировать в Россию свою продукцию.

В общем, очередной санкционный пакет не содержит ничего нового. Судя по перечню введённых рестрикций, в скором времени коллективные европейцы будут придумывать новые санкции на... санкции, потому что уже перебрали все возможные ограничения. Санкции просто не работают, а если и работают, то не так как хотелось ЕС, и имеют крайне негативный обратный эффект для стран самой Европы.

По поводу 14-го пакета санкций ещё до его принятия высказался глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис как только прибыл в Люксембург. По его мнению, новых санкций недостаточно, о чём политик ясно дал понять.

"Мы обсуждаем 14-й пакет санкций, который, к сожалению, стал намного слабее", – сказал он.

Также глава внешнеполитического ведомства Литвы сообщил, что страны Европейского союза пока не согласовывали дальнейшие санкции в отношении Белоруссии.

В общем, Литва, как и другие страны Прибалтики по-прежнему в своём репертуаре. Они постоянно требуют введения Евросоюзом всё более "жёстких" мер по отношению к России. При этом состояние экономики самой коллективной Европы их, похоже, заботит мало.