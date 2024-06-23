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crazycat21
Украина настаивает, чтобы США сняли ограничения на использование ATACMS для ударов вглубь РФ
Вашингтон пытается "сохранить лицо", а Киев снова требует.

Пуск ракеты ATACMS с установки M142 HIMARS. Фото: Армия США

Некоторое время назад Вашингтон фактически официально разрешил Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Но якобы при условии соблюдения определённых "правил". Киев тут же поспешил воспользоваться этим "разрешением". 

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Однако Украина настаивает, чтобы США сняли ограничения на использование оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по территории России на большую глубину. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press (AP).

Как говорится в материале издания, ухудшение ситуации на поле боя "вынудило" Вашингтон разрешить использование поставленных Западом артиллерийских и ракетных систем для "защиты" территории Харьковской области. Украинским военным разрешили наносить удары по приграничным районам России, где концентрируются силы ВС РФ. Но командиры ВСУ требуют разрешить использовать ракеты большой дальности ATACMS.

"Мы могли бы атаковать командные пункты и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта. Обычные боеприпасы не могут до них дотянуться", – заявил артиллерийский командир ВСУ с позывным "Гефест".

AP сообщает, что 21 июня Вашингтон разрешил Киеву использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России не только на Харьковском направлении, но и на других. Исключительно в целях "самообороны". Но администрация Байдена якобы не сняла ограничения для Украины, которые запрещают использование предоставленных США систем ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Такие ограничения препятствуют нанесению ударов по аэродромам и военной инфраструктуре, расположенным в глубоком тылу на территории России. В свою очередь, киевские чиновники настаивают на том, чтобы ВСУ могли дотягиваться до российских военных объектов с помощью ракет ATACMS, дальность которых превышает 100 километров.

В данном случае агентство AP немного лукавит, когда заявляет о стокилометровой дальности ракет ATACMS. Старые версии таких изделий, оснащённые кассетными БЧ, летают как раз на 140 километров. Зато более свежие варианты с осколочно-фугасными боевыми частями могут преодолеть расстояние 300 километров. Но на Западе этого стараются "не замечать". 

Эти заверения Вашингтона о том, что он якобы "запрещает" применение ракет по территории России, напоминают попытку сделать хорошую мину при плохой игре. 

#новости #сша #армия #оружие #ракеты #военные новости #atacms
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