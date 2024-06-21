53-летний Вайкшнорас прошел практически всю вертикаль армейской службы.

Фото: P. Peleckio / BNS

Как любое независимое государство, Литва имеет в собственную армию, основной задачей которой прежде всего является защита суверенитета. Правда, о его степени можно рассуждать сколько угодно долго, это отдельный вопрос. Если есть армия, то должен быть и командующий.

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И он появился. Взамен старого, который сложит свои полномочия 24 июля 2024 года. Информация о назначении нового главкома ВС республики появилась на сайт литовского парламента. Сейм Литвы утвердил на должности бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса. Кандидатуру этого военного единогласно поддержали все 110 депутатов.

Депутат Сейма Валдас Ракутис заявил, что новый командующий возглавит армию Литву в непростой период, геополитическая ситуация постоянно ухудшается, возникают огромные международные политические блоки, формируются новые коалиции, а в Европейском союзе происходят различные процессы.

"Возможно, вам придется сражаться. Этот вопрос очень серьезный. И офицерскому корпусу, и литовской армии, возможно, придется воевать, это не так-то просто. Командующему армией прошлого срока удалось проделать большую работу, которая направила развитие армии в нужном направлении, при поддержке Министерства национальной обороны, при поддержке всех нас были приняты важные решения. Теперь эту идею, этот план, эти деньги необходимо превратить в реальную боевую силу", – подчеркнул парламентарий.

Сейм также одобрил увольнение генерала Вальдемараса Рупшиса с должности командующего Вооруженными силами Литвы после окончания срока его полномочий. Бывший министр национальной обороны, а ныне просто депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас, заявил что служба предыдущего главкома была наполнена "испытаниями", среди которых значатся "гибридная атака" со стороны Белоруссии и эвакуация мирного населения из Израиля. Из успехов бывшего главкома депутат отметил то, что при Рупшисе удалось перевооружить два батальона на новые БМП, создать оперативную ПВО, разместить батальоны в военных городках. И вообще бывший главком перешел на новый качественный этап военного строительства с мобильными ракетными комплексами и боевыми беспилотниками. Кроме того, покидающему свой пост Рупшису удалось быстро наладить поставки вооружения на Украину после февраля 2022 года.

Новый командующий ВС Литвы бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас окончил в Литве военную академию им. генерала Жемайтиса в 2002 году, в 2013 году закончил военный колледж в США. В 2006 – 2007 годах проходил службу в составе литовской миссии в Афганистане. Вернувшись, находился на штабной работе, затем командовал мотопехотной бригадой "Железный волк". Позднее был назначен командующим сухопутными войсками ВС Литвы.

Как видно, этот бригадный генерал является типичным ставленником Пентагона. Что касается некоторых литовских политиков, то они по-прежнему в своём жанре. Им до сих пор не терпится "повоевать".