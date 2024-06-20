Такое решение принято в связи с перспективой увеличения выпуска лайнеров данного типа.

Ту-214. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация

Россия намеревается развивать кооперационные связи с союзным государством в области авиастроения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации (входит в государственную корпорацию Ростех).

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Отмечается, что компания "Туполев", являющаяся структурным подразделением ОАК, намерена осуществлять производство пассажирских авиалайнеров Ту-214 совместно с белорусскими партнёрами, в частности с Минским заводом гражданской авиации.

В связи с перспективой увеличения выпуска самолётов данного типа там планируется развернуть производство ряда деталей. Также на мощностях белорусских партнёров будет осуществляться и окраска новых самолётов.

Как подчеркнули в ОАК, в рамках развития сотрудничества "летающая лаборатория" Ту-214 Казанского авиационного завода им. Горбунова совершила перелёт в Минск. На заводе гражданской авиации самолёт будет окрашен в фирменную ливрею авиастроительной корпорации. После окраски этому борту предстоит пройти дооснащение. До конца текущего года иностранные комплектующие, компоненты и системы "летающей лаборатории" будут заменены на отечественные.

По словам управляющего директора АО "Туполев" Константина Тимофеева, Минский завод гражданской авиации №407 является давним партнёром российской авиастроительной корпорации. На протяжении многих лет ОАК и Минский завод сотрудничают в области ремонта и модернизации самолётов Ту-134. Сейчас сотрудничество выходит на новый уровень благодаря самолёту Ту-214.