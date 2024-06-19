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crazycat21
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
У Украины нет достаточного количества лётчиков на иностранные самолёты. А западные страны своих предоставлять не хотят.

Зеленский и премьер-министр Нидерландов на авиабазе голландских ВВС. Фото: AP © Peter Dejong

На протяжении длительного времени киевские политические деятели выпрашивали у коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В результате была сформирована так называемая истребительная коалиция, которая взялась "помочь" Киеву. О своём желании поделится с Украиной самолётами из наличия собственных ВВС заявили Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Другие государства западного блока, включая США, взялись за подготовку украинских лётчиков. 

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Некоторые иностранные военные эксперты прямо говорят о том, что обещанная передача самолётов мало поможет Украине. Однако определённые политические персоны в Киеве продолжают верить, что применение американских истребителей сможет кардинальным образом изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Только есть одна проблема – так давно обещанная передача F-16 постоянно откладывается по самым разным причинам. А будет ли она вообще?

Свою точку зрения на эту ситуацию в интервью RT высказал бывший офицер армии США Скотт Беннет. По его мнению, заявленная скорая передача Украине самолётов является обычным блефом и не более.

Просто на Западе прекрасно осведомлены, что у Украины нет достаточного количества хорошо подготовленных пилотов. А привлечение к управлению этими самолётами иностранных военных специалистов чревато серьёзными последствиями для Запада.

"Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них пилотов для F-16. Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну", – заявил Беннет. 

Ранее начальник командования авиации Воздушных сил Украины генерал Голубцов заявил, что часть из переданных Западом истребителей F-16 будет постоянно находится на иностранных аэродромах в качестве "резерва". На украинских аэродромах будет размещено ровно столько самолётов, сколько имеется на них подготовленных лётчиков. 

Спустя некоторое время советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что передаваемые Киеву истребители будут размещены на Украине. Правда, чиновник не конкретизировал в каком количестве. 

#новости #политика #армия #оружие #авиация #f-16 #истребители #военные новости #самолеты
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