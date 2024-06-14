Никаких доказательств своих слов литовский министр традиционно не предоставил.

МИД Литвы Габрюэлюс Лансбергис. Фото: P. Peleckio / BNS nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис призвал дать адекватный ответ на активизацию Россией "диверсионных и саботажных операций" в регионе Балтийского моря. Свое заявление политик сделал в ходе заседания Совета государств Балтийского моря. Об этом сообщает прибалтийская пресса.

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По версии господина Ландсебргиса, Россия видит нерешительность западных государств на Украине, поэтому сознательно идёт на эскалацию "чтобы посеять страх, неуверенность и ослабить волю к поддержке Украины".

"Мы должны показать, что такие действия приведут к обратному эффекту – мы будем еще сильнее поддерживать Украину, а Россия получит адекватный ответ на свои действия", – сказал Ландсбергис.

В ходе встречи министров иностранных дел стран Прибалтики, северных стран Европы, Польши и Германии в финском городе Порвоо была принята совместная декларация. В тексте этого документа говорится о том, что наиболее актуальной задачей, стоящей на сегодняшний день перед регионом, является готовность к кризисам, а также управление ими и обеспечение устойчивости.

"Сейчас особенно необходимы сильная политическая воля, тесное сотрудничество в гибких форматах с единомышленниками и открытые дискуссии о том, как нам следует адаптироваться к новой геополитической реальности и как дать отпор России", – заявил глава МИД Литвы.

Как заявили руководители внешнеполитических ведомств стран Балтийского моря, в нынешних условиях постоянно растущей геополитической напряженности сотрудничество в регионе должно быть усилено и углублено.

Ландсбергис традиционно в своём репертуаре. В росте напряжённости всегда виновата Россия, но ни в коем случае ни страны Запада. Ещё приплёл "диверсии и саботаж", которые якобы имеют место со стороны России. А ничего, что в таких деяниях Россия никогда замечена не была? Господин министр лучше бы напомнил, что стало с Северными потоками, проложенными по дну Балтики, и кто за этим стоит. Но он предпочёл тактично промолчать.