Блок НАТО вновь задействовал большой самолёт в военных учениях Baltops 2024, одной из заявленных целей которых является отработка обеспечения "безопасности" в Балтийском море.

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Фото: ВВС США

На фоне успехов ВС России в ходе проведения Специальной военной операции страны Североатлантического альянса проявляют неслыханную активность в непосредственной близости от российских границ, а именно в акватории Балтийского моря. В настоящее время там проходят военно-морские учения стран блока под название Baltops 2024. Это крупнейшие манёвры флотов НАТО в регионе за всю историю. В них задействовано 9 тысяч военнослужащих, 80 самолётов и 50 кораблей из 20 государств-членов альянса. Не забыли и про стратегическую авиацию.

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Стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал выход на рубежи пуска крылатых ракет по территории Калининградской области. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

"Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США в эти минуты отработал выход на пусковые рубежи ядерных ракет в Калининграде и области".

Также в сообщении говорится о том, что поддержку этому бомбардировщику оказывали истребители ВВС Швеции и патрульный противолодочный самолёт P-3 Orion ВМС Германии.

Судя по траектории движения американского "стратега", он вылетел с авиационной базы Фэрфорд в Великобритании (в настоящее время там находятся четыре таких самолёта), взял курс на северо-восток, пролетел над Данией, югом Швеции, а затем стал нарезать круги чуть восточнее шведского острова Эланд. Удобный район для учебной отработки пуска крылатых ракет.

Это не единичный случай за последнее время. Похожий полёт проводился в первой половине дня 8 июня. Только тогда такой же одиночный B-52H (возможно тот же самый), пересёк воздушное пространство над шведским островом Готланд, после чего проследовал вдоль побережья Латвии и Литвы в направлении Калининградской области.