Как пояснили американцы, применение вертолёта продемонстрировало приверженность к обеспечению безопасности в Балтийском море.

Вертолёт MH-60S, задействованный в тренировках по противоминной борьбе. Фото: Министерство обороны США

Профильный ресурс Army Recognition сообщает, что согласно информации, опубликованной Министерством обороны США, в ходе оперативных учений Baltops 2004 ВМС стран НАТО, проходящих в акватории Балтийского моря, были проведены "ключевые" тренировки по противоминной обороне с привлечением вертолёта MH-60S американского флота. Машина оснащена дистанционной системой обезвреживания мин. Проведённые тренировки продемонстрировали важную роль операций "по обеспечению безопасности на море в Балтийском регионе".

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Основными официально заявленными целями манёвров Baltops 2024 названы мероприятия по отработке взаимодействия между силами союзников, а также по "обеспечению безопасности и свободы судоходства" в Балтийском море. Но есть нюансы...

В плане нынешних оперативных учений флотов НАТО противолодочная борьба, десантные операции, разминирование, учения по медицинскому реагированию и учения по обеспечению противовоздушной обороны. Кроме того, как сообщает Army Recognition, интересным аспектом манёвров является участие в них сил Индо-Тихоокеанского командования ВМС США. Где Тихий океан, а где Балтика?

Отличительной особенностью Baltops 2024 является то, что США впервые задействовали в них полноценную амфибийно-десантную группу своего флота, в составе которой универсальный десантный корабль USS Kearsarge, десантный транспортный корабль-док USS Arlington и десантный корабль-док USS Gunston Hall.