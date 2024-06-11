Немцы всё же решили оснастить свои новейшие зенитные комплексы европейскими ракетами, а не американскими.

Skyranger 30 на шасси бронетранспортёра Boxer. Фото: Rheinmetall

Профильный ресурс Defense Post сообщает, что фирма MBDA Deutschland и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали соглашение об интеграции малой противодронной ракеты в турельный зенитный модуль Skyranger 30.

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В письме о намерениях сторон подчёркивается долгосрочное сотрудничество , необходимое для разработки, производства и совместимости возможностей, а также других будущих систем запуска и архитектуры цифровых систем. Обе фирмы также рассмотрят возможность внедрения новой ракеты в комплексы вооружения другой боевой техники производства концерна Rheinmetall.

Ракеты производства MBDA станут основным средством системы противовоздушной обороны Skyranger 30 в противодействии крупным и средним дронам, обеспечивая их поражение на большой дальности.

Директор по цифровым технологиям концерна Rheinmetall Тимо Хаас заявил, что сейчас обе компании находятся на самых ранних стадиях согласования совместной программы.

"Малая противодронная ракета является идеальным и логичным дополнением к возможностям систем и транспортных средств Rheinmetall. Мы работаем заранее и уже создаем условия для промышленной постановки, чтобы оперативно реализовать решения заказчика", – поделился Хаас.

Изображение: Rheinmetall

Система Skyranger 30 разработки концерна Rheinmetall предназначена для обеспечения противовоздушной обороны механизированных подразделений. Она способна бороться с самолётами и вертолётами, крылатыми ракетами и беспилотниками противника. Максимальная дальность перехвата воздушных целей при использовании артиллерийского вооружения составляет 3000 метров. При использовании зенитных ракет эта дальность возрастает до 6000 метров. Комплекс Skyranger 30 оснащён радиолокационной станцией кругового обзора с активной фазированной решёткой, а также пассивным инфракрасным сканером, который также обеспечивает круговое обнаружение целей.

В число будущих операторов системы ПВО Skyranger 30 входят армии Австрии, Дании, Венгрии, Германии и, возможно, Литвы. Сама Германия, которая вообще не имеет никаких средств войсковой ПВО (за исключением ПЗРК), заказала 19 комплексов Skyranger 30, из них один прототип, а 18 установок являются серийными. Стоимость немецкого контракта составляет 595 миллионов евро.

Согласно открытым данным, первоначально планировалось что комплекс Skyranger 30 в качестве дополнительного вооружения получит зенитные ракеты Stinger.