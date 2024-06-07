В учениях были задействованы 155-мм самоходные гаубицы Dana.

Самоходная гаубица Dana ведёт огонь по морским целям во время учений. Фото: армия Чехии / соцсетиЛичный состав 131-го дивизиона полевой артиллерии 13-го артиллерийского полка вооружённых сил Чехии принял участие в учениях по борьбе с морскими целями в районе литовского города Клайпеда. В учениях были задействованы самоходные пушки-гаубицы Dana калибра 155 миллиметров. Соответствующую информацию опубликовал польский военно-аналитический ресурс Defence24. Именно в Клайпеде недавно стартовали военно-морские учения Baltops 2024 ВМС НАТО [прим.]

Отмечено, что учения со стрельбой по надводным целям стали для чешских артиллеристов необычной возможностью проверить свои профессиональные навыки, приобретённые за годы службы. Артиллерия является одним из средств, которое при соответствующей подготовке может быть использовано для обеспечения береговой обороны стран НАТО от десантной операции противника. Поэтому, как считает Defence24, данный элемент боевой подготовки необходимо постоянно отрабатывать, несмотря на вступление Швеции и Финляндии в ряды Североатлантического альянса.

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Те самые морские цели, по которым вели огонь чешские артиллеристы. Фото: армия Чехии / соцсети Специфика артиллерийской стрельбы по надводным целям существенно отличается от стрельбы по целям наземным. В прошедших учениях морские цели находились на удалении девяти километров от огневых позиций чешских артиллеристов.

Переброска подразделений ВС Чехии в Прибалтику состоялась в первой половине 2023 года, когда в Литву прибыло более ста военнослужащих 3-й оперативной группы. Большинство из них – это личный состав упомянутого 131-го дивизиона полевой артиллерии. Среди них есть и артиллерийские разведчики. Затем к чешскому контингенту присоединились специалисты, занимающиеся обеспечением работы радиолокационных станций, технической охраной транспортных средств, медики, жандармы, представители Командования информационно-кибернетических сил и другие. Военные из Чехии будут взаимодействовать со своими коллегами из Бельгии, Нидерландов и Норвегии, которым будут "оказывать огневую поддержку". Весь этот контингент будет находиться в подчинении немецкого командования.