Зарубежная пресса бьёт тревогу из-за опасности нахождения военных инструкторов НАТО на территории Украины.

Французские военнослужащие. Фото:© AP Photo / Vadim Ghirda Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон проявил неслыханную воинственность и не исключил отправки на территорию Украины воинского контингента НАТО, прежде всего французских военных. За эту идею ухватились в некоторых государствах альянса, которые сами по себе в формате блока никакой особой роли не играют. Слишком малы по территории, впрочем, как и их армии по своей численности. Зато местные политики в очередной раз продемонстрировали свою приверженность защите трансатлантических ценностей и настоящей "демократии".

Однако в большинстве стран альянса инициативу Макрона встретили не то что достаточно прохладно, а резко отрицательно. В большинстве европейских столиц не хотят более сильного втягивания НАТО в конфликт [по крайней мере, на словах], поскольку понимают, чем это чревато. Видимо по этой причине, а также по причине однобокой подачи информации в Европе, на страницах издания Politico появилась довольно занимательная публикация. Очень короткая, но все же...

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Заголовок этого материала звучит так: "Москва готова нанести удар по французским инструкторам на Украине". Похоже даже не столько на попытку привлечь потенциальных читателей, сколько на попытку достучаться до сознательных представителей электората, чтобы они повлияли на своих политиков.

В публикации Politico приводится ссылка на цитату пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что ни один из иностранных инструкторов на Украине не имеет никакого иммунитета.

"Ни один инструктор, участвующий в подготовке украинских военных, не имеет иммунитета. Неважно, французы они или нет", – заявил прессе Дмитрий Песков.

Politico также напоминает, что в конце мая главком ВСУ генерал Сырский анонсировал скорое прибытие на Украину французских инструкторов. Заявление украинского командующего тут же было "преуменьшено" как в Париже, так и в самом Киеве.

А ещё Politico ссылается на публикацию во французской газете Le Monde, в которой говорится о том, что президент Макрон может "в скором времени" объявить о создании небольшой коалиции стран, желающих отправить своих военных инструкторов на Украину. Вероятно, соответствующее заявление будет сделано во время праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию высадки союзников в Нормандии.

И в качестве "вишенки на торте" европейское подразделение международного политического издания напоминает слова, сказанные недавно президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что иностранные военные специалисты уже находятся на территории Украины.

P.S. Таким образом Politico даёт понять своим читателям, что России известны все движения некоторых амбициозных западных лидеров. И эти амбиции, несмотря на откровенную эскалацию со стороны Запада, Россию не остановят. Французские военные инструкторы станут законными целями для ВС РФ. Впрочем, как и военные представители других стран.