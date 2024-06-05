Когда-то нейтральная страна взяла курс на милитаризацию.

130-мм береговая артиллерийская установка Береговой бригады ВМС Финляндии ведёт огонь во время учений, ноябрь 2023 года. Фото: Christian Salazar / Корпус морской пехоты США

После окончания Второй мировой войны Финляндия на протяжении десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении, сначала с СССР, а затем и с Россией. Правда, с середины 1990-х нейтралитет этой североевропейской страны носил уже формальный характер. Финляндия стала участницей программы "Партнёрство во имя мира", а это программа НАТО. В настоящее время Финляндия является полноправным членом Североатлантического альянса.

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После вступления этой страны в стройные ряды "оборонительного блока" [со слов его генсека Столтенберга] на каких-то добрососедских отношениях между Москвой и Хельсинки можно поставить жирный крест. И всё по инициативе финских политиков и высокопоставленных военных, подчинившихся воле своих старших "товарищей" из Вашингтона и брюссельской штаб-квартиры НАТО. В настоящее время Финляндия является потенциальным противником для России в случае глобальной геополитической заварухи в Европе.

Между тем финские политические деятели весьма активно стали разгонять антироссийскую истерию. Словно начитавшись однотипных методичек из Вашингтона, они заявляют о том, что Россия в ближайшие годы якобы может спровоцировать военный конфликт с одной из стран НАТО, а то и вообще со всем альянсом. Хотя России это абсолютно не надо ввиду полного отсутствия каких-либо резонов политического, экономического и военного характера. Главное, чтобы сам альянс не лез.

Свидетельство антироссийской истерии в Хельсинки являются попытки финских властей усилить оборону страны. Против кого, если вокруг Финляндии одни союзники по НАТО? Вопрос риторический.

Профильный ресурс Defense Post сообщил о том, что Финляндия планирует усилить свою береговую оборону. Как говорится в материале издания, командование материально-технического обеспечения финской армии, курирующее закупки военной техники, объявило тендер на закупку до 20 артиллерийских систем "в зависимости от имеющегося финансирования". Стоимость контракта при этом не раскрывается.

Согласно недавно опубликованным документам, целью объявленного тендера является приобретение мобильных артиллерийских систем, предназначенных для береговой обороны и "способных поражать суда в территориальных водах Финляндии в прибрежной зоне, включая архипелаг, а также силы противника на суше".

Согласно официальным данным, площадь акватории территориального моря Финляндии составляет 54 130 квадратных километров.

Среди заявленных требованиям к приобретаем артиллерийским системам значатся высокая мобильность для обеспечения оперативного развёртывания в прибрежных районах, а также полная совместимость боеприпасов в соответствии с Совместным меморандумом о взаимопонимании НАТО по баллистике.

Будущий контракт на поставку вооружения предусматривает и дополнительный опцион на приобретение вооружёнными силами Финляндии ещё шести мобильных артиллерийских систем в период 2029 ­– 2031 гг. "в зависимости от количества, которое необходимо будет докупить".

Defense Post cообщает, что укрепление потенциала морской обороны Северных стран Европы [в том числе и Финляндии] происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу устремлений России в регионе Балтийского моря. Ранее Россия предложила уточнить свои морские границы вокруг российских островов в Финском заливе и вокруг Калининградской области. Такая инициатива может стать причиной территориальных споров с несколькими странами Североатлантического альянса.

P.S. Потенциальны продавцом мобильных артиллерийских систем, которые так хочет получить Финляндия, может стать соседняя Швеция со своей 155-мм колёсной САУ Archer. Данная установка обладает высокой мобильностью и приличной скорострельностью. Ничего подобного остальные страны НАТО не производят.