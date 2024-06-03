Новая боевая машина КНДР вызвала беспокойство иностранных наблюдателей из-за схожести с западной техникой.

Модель нового истребителя танков. Фото: ЦТАК (KCNA)На протяжении многих десятилетий Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) находится в международной изоляции. Однако даже это не помешало Северной Корее развить собственную оборонную промышленность. Впрочем, это неудивительно. У Пхеньяна просто не было другого выхода, поскольку мирный договор с Сеулом до сих пор не подписан. Конфликт между странами носит замороженный характер.

Об одной из новинок северокорейского военно-промышленного комплекса сообщило профильное издание Army Recognition. Согласно опубликованным данным, КНДР продемонстрировала новый истребитель танков на колёсном бронированном шасси с формулой 8×8.

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В материале бельгийского ресурса говорится о том, что если исходить из фотографий в социальных сетях, то Пхеньян ведёт разработку новой боевой машины, которая по своему внешнему виду сильно похожа на современные западные образцы. Новая машина построена на бронированном шасси M2020 8x8, впервые представленном во время 75-летия Трудовой партии Кореи 10 ноября 2020 года.

В данном случае необходимо отметить, что обозначение M2020 "присвоили" американцы, где 2020 – это год, в котором ББМ впервые была представлена публике. Каково настоящее внутренне обозначение нового образца, толком не знает никто, кроме самих корейцев [прим.].

По данным Army Recognition, во время недавнего визита в Академию оборонных наук лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел ряд новых систем вооружения, в том числе новейший колесный истребитель танков. Недавно разработанная боевая машина отличается внушительным арсеналом. Основным вооружением является 105-мм нарезной пушкой, которая позволяет поражать не только легкобронированную технику, но и танки. Дополнительное вооружение состоит из спаренного пулемёта калибра 12,7 мм и пулемёта калибра 7,62 мм, установленного в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни.

Сходство с западными разработками, особенно с американским колёсным БТР Stryker, вызывает определённую обеспокоенность среди западных наблюдателей. Они опасаются того, что передовые иностранные военные технологии попали в руки КНДР.