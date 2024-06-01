Политик заявил, что на июльском саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, союзники предпримут все шаги, чтобы приблизить Украину к вступлению в альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Michal Cizek / AFP

После известных событий в 2014 году официальный Киев взял курс на сближение с западным миром. Вступление в ЕС и НАТО стало какой-то навязчивой идей для киевских политических деятелей. Что вышло из этого стремления, весь мир наблюдает в настоящее время. На протяжении многих лет Запад кормит своих верных украинских прокси одними обещаниями, что Украину примут в стройные ряды Североатлантического альянса. Правда, в Брюсселе и Вашингтоне не уточняют, когда это произойдёт. И произойдёт ли вообще... Вступление Украины в НАТО маловероятно, точнее, оно практически равно нулю! Не для того Россия начала специальную военную операцию.

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Очередные обещания для Киева озвучил глава госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на встрече глав внешнеполитических ведомств стран альянса, проходившей в Праге. Политик заявил, что на июльском саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, союзники предпримут все шаги, чтобы приблизить Украину к вступлению в альянс.

"На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить наличие моста к членству, прочного и хорошо освещенного моста", – заявил Блинкен.

Также американский дипломат добавил, что НАТО поможет Украине создать силы, которые смогут эффективно отразить "агрессию" и защитить себя в случае необходимости.

Как сообщают СМИ, Украина не получит приглашения на вступление в альянс во время саммита, который пройдёт 9-11 июля. Зато, со слов Блинкена, на саммите будет объявлен комплексный пакет помощи Украине. Данный пакет укрепит сотрудничество с НАТО и помощь Киеву, а также будет способствовать интеграции Украины в альянс.

P.S. Заявление Блинкена легко расшифровать. Если читать между строк, то американский высокопоставленный чиновник снова ясно дал понять, что конфликт на Украине не должен прекращаться. Киев должен идти до конца, и НАТО в этом деле "поможет". А заявления про будущую интеграцию незалежной в альянс и про "крепкий освещённый мост" – не более чем слова, очередная "морковка" для наивных. Никто не намеревается принимать Украину в НАТО. Страны альянса, заинтересованные в нанесении России стратегического поражения, не хотят себя подставлять. Да и зачем? Украина и так пытается выполнить возложенную на неё задачу.