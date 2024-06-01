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crazycat21
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
Специалисты занимаются проработкой быстросъёмной "скорлупы" для российских танков.

Скриншот видео телеграм-канала "Сладков+"

Специальная военная операция на сопредельной территории способствовала раскрытию талантов очень многих русских Кулибиных в погонах. Чего только не придумывают российские военные для того, чтобы повысить эффективность своей техники, выполнить поставленную задачу, а главное сохранить жизни и здоровье бойцов.

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Некоторое время назад на линии фронта был замечен танк ВС РФ с довольно необычной защитной конструкцией. Вместо привычных дополнительных противокумулятивных решётчатых экранов по бортам корпуса и вокруг башни, а также антидронового козырька (уже прозванного "мангалом"), боевая машина получила сплошную защиту из металлических листов, установленных на металлическом каркасе. При этом листы размещены таким образом, чтобы между ними и самим танком был приличный зазор. Дополнительной защитой не прикрыта только лобовая часть танка. Но там и самая крепкая броня. Кроме того, необходимость вести огонь из пушки, пусть и в одном направлении, в бою никто не отменял. Такая защита оказалась довольно эффективной против ударных FPV-дронов, массово применяемых противником.

Появление танка на фронте танка с такой необычной надстройкой, по своему внешнему виду напоминающей гараж или какой-то ангар, первоначально вызвало насмешки как по другую линию фронта, так и среди всевозможных западных экспертов и аналитиков. Только зря смеялись. Как показало практическое применение этого танка в реальных боевых условиях, такая защита весьма неплохо работает. И ничего страшного, что конструкция довольно несуразная на вид. В бою не до эстетики. 

Впоследствии танки с такой защитой стали всё чаще появляться в подразделениях ВС РФ на различных участках линии фронта. На Западе такие боевые машины прозвали "танками-черепахами", в России же они больше известны как "царь-мангалы".

Интересно, что полевая разработка российских военных была замечена представителями ВПК. Теперь такая дополнительная защита для танков будет производиться в промышленных масштабах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Журналист вблизи снял танк, наделавший много шума как в стане противника, так и среди зарубежных экспертов, из-за своего одиночного дерзкого рейда в Красногоровку. Как выяснилось, этот легендарный танк даже имеет своё собственное имя "Валера".

"Тот самый "царь-мангал", о котором мы много говорили и писали. Сегодня уже все делается для того, чтобы делать их заводским методом", – сказал Сладков в своём коротком видеоролике.

Корреспондент дополнил видео сообщением : 

"Его конструкцией заинтересовались специалисты. Сейчас заканчивается проработка легкой, живучей, быстросъемной танковой скорлупы для боевого тюнинга наших танков".

Кроме того, Сладкой отметил, что танк "Валера" оборудован системой РЭБ и видеокамерой, при помощи которой экипаж имеет дополнительные возможности ориентирования в бою. 

Танк "Валера" стоит на вооружении 5-й бригады ВС РФ. 

P.S. Таким образом, российские военные задают тон в появлении новых направлений в мировом танкостроении. Почему? Да взять же первые противодроновые "мангалы", над которыми сначала ехидно посмеивались на Западе. Теперь такими козырьками свои танки оснащают даже израильтяне. Вероятно, что в скором времени, дополнительная защита для танков, аналогичная той, что придумали в ВС РФ, может появиться и в других армиях мира.

На кадрах, опубликованных Александром Сладковым, видно, что лобовая проекция танка "Валера" также прикрыта металлическим листом. Орудие танка неподвижно. Соответственно, данный танк предназначен для проделывания проходов в минных полях и проводки штурмовых групп.

#новости #сво #армия #оружие #танки #дроны #военные новости #конфликты #бронетехника #царь-мангал
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