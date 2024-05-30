Только у Германии в настоящее время нет готовых батарей IRIS-T - подождать придётся несколько лет.

Пусковая установка из состава комплекса IRIS-T. Фото: Diehl Defense

Коллективный Запад, к которому в настоящее время относится и Литва, продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". Однако результат этой помощи сказался отрицательно на обороноспособности самих европейских стран. Там с удивлением обнаружили, что не располагают сколько-нибудь вменяемой системой противовоздушной и противоракетной обороны. Конечно, имея деньги, можно заказать современные зенитно-ракетные комплексы, а также радиолокационные станции обнаружения и наведения. Только не деньги главное, а главное то, что производство современных систем ПВО на западных производственных линиях идёт слишком медленными темпами, нарастить которые пока никак не представляется возможными. К тому же за современными системами ПВО уже давно выстроилась очередь, а тут ещё и Киев постоянно просит новых поставок...

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Стало известно, что Литва намерена усилить свою противовоздушную оборону. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в публикации, с соответствующим заявлением выступил министр обороны республики Лауринас Кащюнас в ходе встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Встреча министров проходила в литовском городе Паланга.

"Система [IRIS-T], которая зарекомендовала себя и эффективна на Украине, может стать частью наших вооруженных сил через несколько лет", – сказал Кащюнас.

Также прибалтийский министр добавил, что основным фактором, повлиявшим на решение властей Литвы стала "ориентация Германии на развитие оборонной промышленности".

В ответ на это заявление глава минобороны ФРГ Писториус сказал, что у Германии в настоящее время пока нет готовых батарей IRIS-T, предназначенных для продажи. Все готовые системы были переданы Украине.

"Мы понимаем, что сейчас это не так просто, и есть производственные процессы, мощности... Но мы очень чётко говорим, что это продукт, который нас очень интересует", – добавил Кащюнас.

P.S. В общем, получился диалог ни о чём. Литовский министр озвучил очередные запросы Вильнюса. В свою очередь, его немецкий коллега дал понять, что искомых систем ПВО нет в наличии, и не известно, когда они появятся. Тогда литовский чиновник парировал тем, что интерес Вильнюса не пропадёт со временем.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM серийно производится с 2014 года, но армия Германии до сих пор не получила на вооружение ни одной такой системы. Согласно открытым данным, военное ведомство страны только в июне 2023 года соизволило заказать шесть таких ЗРК для нужд собственных ВВС. Всего в планах значится поставка восьми комплексов. Поэтому, скорее всего, Литве в любом случае придётся подождать несколько лет. Конечно, если у Вильнюса будут деньги на такое оружие. В то же время существует определённая вероятность, что IRIS-T появятся на территории прибалтийской республики значительно раньше. Только этот будут немецкие системы, предназначенные для прикрытия пунктов дислокации немецкой же бригады.