Макрон не отказался от своей затеи отправить французских военных на территорию Украины.

Французские военные. Фото: Сухопутные войска Франции

Ещё в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возможной отправке западных войск на территорию Украины. Правда, он немного "сдал назад" и заявил, что его якобы неправильно поняли, да и вообще отправка войск – это всего лишь один из вариантов, который нельзя исключать.

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В последнее время разговоры о возможной отправки войск НАТО на территорию Украины снова на повестке дня [вновь по инициативе Макрона] и являются предметом довольно жарких дискуссий. Тем более, что за идею французского президента уцепились даже младшие партнёры по НАТО – республики Прибалтики. В частности, Литва заявила о намерении отправить своих военных на Украину для проведения "учебных миссий". В Эстонии тоже не исключают отправку своих инструкторов. К прибалтам присоединилась и Польша, там тоже не прочь поучаствовать. Кстати, прибалтийские ответственные лица заявили о готовности отправки своих военных только при условии создания более широкой западной коалиции. И эту коалицию могли бы возглавить либо Польша, либо Франция.

А что сама Франция? А эта страна может объявить об отправке военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Соответствующую информацию опубликовало Reuters.

Согласно данным агентства, Франция в скором времени может отправить на Украину своих военных инструкторов, невзирая на опасения со стороны союзников и на предупреждения со стороны России. О своём решении официальный Париж может заявить уже на следующей неделе во время визита Зеленского во Францию. О намерениях французского руководства проинформировали три дипломатических источника.

Эти дипломаты заявили, что Франция намерена возглавить коалицию государств, способных предложить такую помощь Украине. В то же время некоторые партнёры по Европейскому союзу очень опасаются, что такое решение сделает конфликт с Россией более чем вероятным.

Со слов двух дипломатов, Париж сначала направит ограниченный контингент для оценки условий будущей миссии, а затем командирует ещё несколько сотен инструкторов. "Учебная миссия" сосредоточит свои усилия на разминировании, поддержании работоспособности оборудования [вероятно, вооружения] и технических навыков в обслуживании самолётов, которые будут предоставлены странами Запада. Кроме того, Франция будет финансировать, вооружать и обучать новую моторизованную бригаду в составе ВСУ.

Как заявил один из источников Reuters, договорённости в данном направлении имеются, поэтому можно ожидать "чего-то" уже на следующей неделе.

Зеленский прибудет во Францию 6 июня для участия в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. На следующий день запланирована встреча Макрона и Зеленского.

Ранее главком ВСУ Сырский сообщил, что подписал документы позволяющие французским военным инструкторам в ближайшее время посещать украинские учебные центры.

В начале мая посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи со все более воинственными заявлениями французского руководства. Кроме того, причиной вызова дипломата стали информация о всё большей вовлечённости Парижа в конфликт на Украине.

P.S. Похоже, что вызов посла никак не помог. Тогда, если отправка французских инструкторов состоится, то их судьба будет исключительно на совести Макрона, поскольку они сразу же станут законными целями для ВС РФ.