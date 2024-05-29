Американское издание привело мнение эксперта в области систем РЭБ.

Фото: © Министерство обороны РФ

Всевозможные зарубежные аналитики и эксперты всегда пристально следили за российским вооружением и тактикой его применения. Этот интерес ещё больше усилился с момента начала Специальной военной операции и будет усиливаться ещё больше.

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Российское оружие традиционно является лучшим в мире. Это наглядно продемонстрировал ход СВО. У России лучшие танки, лучшие системы ПВО и лучшие системы РЭБ. Публикация, посвящённая российским системам радиоэлектронной борьбы вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как говорится в публикации американского издания, после большого количества сообщений из западных источников о том, что российские системы РЭБ изменили положение на поле боя, военный эксперт Дэвид Т. Пайн оценил возможности России. Дэвид Пайн, бывший офицер Министерства обороны США, является специалистом Оперативной группы по ЭМИ [электромагнитным импульсам, прим.]. Эксперт заявил, что у России самые эффективные в мире системы радиоэлектронной борьбы. Они обладают самой большой дальностью действия и оснащены самыми мощными глушителями радиочастот и сигналов GPS-навигации. Пайна впечатлила скорость с которой российские системы радиоподавления большой дальности способны адаптироваться к появлению на поле боя новых систем вооружения, поставляемых США и другими странами НАТО.

"Российские системы радиоэлектронной борьбы доказали свою эффективность тем, что 90% управляемых ракет и беспилотных систем, поставляемых США в Украину, не попадают в цель, особенно HIMARS ", – сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что системы РЭБ Вооружённых сил РФ, вероятно, смогут бороться с баллистическими ракетами ATACMS большой дальности, недавно полученными Киевом от Вашингтона. А ещё Дэвид Пайн сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы будут всё более эффективными в противодействии системам ПВО, таким как MIM-104 Patriot и MIM-23 Hawk, что ещё больше усилит превосходство ВКС России в воздухе.

Military Watch пишет, что после распада Советского Союза в отчётах Министерства обороны РФ постоянно подчёркивалась важность радиоэлектронной борьбы, которая обеспечила ассиметричный ответ потенциальному противнику, превосходящему в обычных вооружениях. Однако на украинском театре военных действий превосходство ВС РФ в обычных вооружениях сочетается с превосходством в средствах РЭБ. И этот факт порождает массу слухов о том, что Россия прятала свои самые совершенные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы не дать западным союзникам Украины их внимательно изучить.

Оценка Дэвида Пайна последовала после того, как в ряде американских СМИ появилась серия публикаций о том, что российские системы РЭБ буквально свели к нулю возможности высокоточного оружия, поставляемого Штатами.