Власти Швеции расщедрились на пару самолётов Saab 340 AEWCS и ракеты AIM-120 класса "воздух-воздух", что может являться свидетельством скорого прибытия на Украину истребителей F-16

Самолёты ASC 890 шведских ВВС. Фото: Вооружённые силы Швеции

На протяжении многих десятилетий Швеция сохраняла нейтралитет. Правда, этот нейтралитет носил, скорее, формальный характер. Наглядным примером этого "нейтрального" статуса может служить Вторая мировая война, когда Швеция поставляла гитлеровской Германии стратегическое сырьё. Да и в послевоенные годы эта скандинавская страна готовилась к возможному конфликту и явно бы выступила против СССР на стороне западного блока. Кстати, у шведов была даже собственная ядерная программа. Об окончательном снятии нейтрального статуса стало понятно ещё в середине 90-х, когда Стокгольм присоединился к международной программе "Партнёрство во имя мира". А это программа НАТО. С марта 2024 года Швеция стала полноправным членом Североатлантического альянса.

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С самого начала Специальной военной операции официальный Стокгольм оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". И, похоже, что Швеция в настоящее время активно отрабатывает своё членство в стройных рядах Североатлантического альянса. Власти страны сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи, уже шестнадцатого по счёту. И это самый крупный шведский пакет с начала Специальной военной операции. Его стоимость составляет 1,16 миллиарда евро (1,26 миллиарда долларов).

О выделении помощи Украине в ходе пресс-конференции сообщила вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш. Швеция собирается передать все имеющиеся в наличии гусеничные бронетранспортёры Pbv 302, которые выведены из эксплуатации после принятия на вооружения современных БМП CV90. Количество исправных Pbv 302 точно не известно, но, согласно некоторым данным, речь может идти о нескольких сотнях экземпляров. Также шведской стороной Киеву будут поставлены боеприпасы и оборудование, необходимое для обслуживания переданной ранее военной техники. Кроме того, Стокгольм намеревается усилить возможности Воздушных сил Украины и отдаёт управляемые авиационные ракеты средней дальности Jaktroboten Rb 99 [шведское обозначение американской AIM-120 класса "воздух-воздух"].

Для справки, носителями данного типа ракет являются истребители F-16, которые с таким нетерпением ждут в Киеве. Ракеты AIM-120 последних модификаций имеют максимальную дальность пуска 105 – 180 километров (в зависимости от варианта). Конечно, вряд ли речь идёт о передаче Украине последних версий ракет, поскольку заявлены именно изделия средней дальности. Но, не исключено, что Киев получит ракеты с дальностью 105 километров.

ASC 890 (Saab 340 AEWCS) в полёте. Фото: Вооружённые силы Швеции

Но самое главное в очередном шведском пакете военной "помощи" для Украины – это два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 [более известен как Saab 340 AEWCS].

"В состав пакета помощи входит техника, находящаяся на первом месте в списке приоритетов Украины. Речь идет об усилении ПВО двумя самолетами [разведывательного назначения] ASC 890, артиллерийскими боеприпасами и бронетехникой", - заявила Эбба Буш.

Самолёты ДРЛО – это очень серьёзно. Аппаратура, установленная на Saab 340 AEWCS позволяет обнаруживать цели на удалении до 500 километров. Для чего такие самолёты Украине? А для того, чтобы наводить так ожидаемые истребители F-16 американского производства. Об этом честно признался министр обороны Швеции Пол Юносон на своей странице в социальной сети.

Самолёты ASC 890 предоставят новые возможности борьбы как с воздушными, так и с морскими целями. будет усилена способность идентифицировать цели на большом расстоянии. Они будут действовать как "мультипликатор" силы с появлением F-16.

Итак, пазл сложился. Киевские деятели с нетерпением ожидают прибытия истребителей американского производства, Швеция неожиданно расщедрилась на дальнобойные ракеты, предназначенные для F-16, а также вдруг дарит пару очень дорогих самолётов. Таким образом, можно сделать вывод о том. что такой шаг был запланирован давно. Данная связка предназначена для противодействия боевым самолётам ВКС России.

С учётом того, что самолёт ДРЛО Saab 340 AEWCS является технически очень сложной машиной, обучение экипажа и боевого расчёт для него требует длительного времени. Соответственно, либо обещанные самолёты поступят нескоро, либо обучение персонала для них было проведено заранее. Поскольку Швеция даёт дальнобойные ракеты для истребителей, второй вариант является наиболее вероятным.

Вопрос в том, откуда будут работать эти самолёты ДРЛО, из воздушного пространства Западной Украины или из воздушного пространства стран Европы, где в небе и так висят "Аваксы"?