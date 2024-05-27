Немецкая пресса рассказала о планах некоторых стран Североатлантического альянса.

Фото из открытых источников

На фоне успехов российской армии в ходе проведения Специальной военной операции на Западе проявили неслыханную воинственность. Первым начал президент Франции Эммануэль Макрон, который не исключает возможности отправки французского воинского контингента на территорию Украины. Реакция на инициативу французского лидера в большинстве стран Европы, в Вашингтоне и в Североатлантическом альянсе была резко отрицательной. По крайней мере, на словах. Однако за предложение Макрона сразу же зацепились республики Прибалтики и Польша.

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Стало известно, что Польша собирается "защитить" небо над территорией Западной Украины силами НАТО. Соответствующую информацию опубликовали немецкие СМИ, а конкретно – издание Bild. Журналисты из Германии ссылаются на данные от двух неназванных источников.

По информации издания, "некоторые" страны НАТО намереваются расширить поддержку Киева и готовы действовать непосредственно с украинской территории. За расширение оказываемой помощи выступили Канада, Великобритания, Франция, Эстония, Литва и Польша. Против выступают США и Германия. Однако окончательное решение пока ещё не принято. Переговоры между странами ведутся сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, обсуждается обучение иностранными инструкторами личного состава ВСУ непосредственно на территории Украины. Как заявил экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге, разумнее и экономичнее послать "несколько" инструкторов на Западную Украину, чем возить "сотни тысяч" украинцев по Европе. Ранее о том же самом говорил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Во-вторых, на обсуждение вынесено логистическое обеспечение ВСУ со стороны Запада. По данным издания, ранее несколько стран заявили, что рассматривают вариант доставки вооружения и боеприпасов не только до украинской границы, но и дальше к линии фронта. В настоящее время в нескольких западных странах разрабатывается концепция такой "передовой логистики".

В-третьих, на обсуждение вынесена защита воздушного пространства над территорией Западной Украины средствами ПВО стран НАТО. Инициатором такой "расширенной" противовоздушной обороны выступила Польша, но окончательного решения пока не принято.

P.S. Пока непонятно, насколько достоверна информация немецкого издания, ссылающегося на свои источники. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Состав стран, выступающих за расширение военной поддержки Киева абсолютно не удивляет.

Вызывает определённый интерес названная концепция "передовой логистики" для Украины, которую разрабатывают некоторые страны. Не исключено, что кто-то под ширмой тылового обеспечения намеревается подвести свои подразделения непосредственно к зоне боевых действий.

А обеспечение ПВО территории Западной Украины по инициативе Польши говорит само за себя. Не украинские объекты собираются прикрывать поляки, а собственные воинские формирования, поскольку геополитические амбиции Варшавы пока ещё никто не отменял.

Что касается позиции США, о которой заявлено, что Вашингтон "против" расширения помощи Киеву, то это могут быть просто слова. Якобы Америка снова не при делах.