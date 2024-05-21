Система LRHW является одной из самых передовых у корпорации Lockheed Martin.

Художественное изображение ракетной системы LRHW. Источник: Lockheed Martin

Профильный ресурс Army Recognition сообщил о том, что 17 мая 2024 года армия США объявила о том, что заключила контракт с корпорацией Lockheed Martin на усовершенствование наземной системы гиперзвукового оружия — гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW, Long-Range Hypersonic Weapon). Стоимость подписанного контракта составляет 756 миллионов долларов.

реклама

Контракт включает в себя поставку дополнительной батареи LRHW, поддержку разработки передовых систем и программного обеспечения, а также комплексные логистические решения. Заключенный контракт призван усилить возможности армии США с помощью нового класса сверхбыстрых и высокоманевренных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые можно запускать с мобильных наземных платформ.

Система LRHW является одной из самых передовых у корпорации Lockheed Martin. Она состоит из армейского контейнера, батарейного командного пункта и транспортно-пусковых установок. Все вместе они образуют "сложное и надежное" наступательное вооружение.

Как сообщает Army Recognition, усовершенствованная ракетная система LRHW является "прорывом" в гиперзвуковых технологиях. Ракеты спроектированы таким образом, что могут лететь к цели на скорости свыше 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука. Высокая скорость затрудняет перехват ракеты средствами ПВО противника. Кроме того, ракета системы LRHW может маневрировать во время полёта, что ещё больше усложняет перехват.

Комплекс LRHW предназначен для уничтожения целей на больших дальностях, что позволяет армии США поражать ценные или "чувствительные ко времени" глубоко за линией фронта. Гиперзвуковые ракеты запускаются с мобильных наземных платформ, что повышает гибкость развёртывания и применения ракетного комплекса. Система LRHW предназначена для усиления стратегических и тактических возможностей вооружённых сил США. Она представляет собой мощное средство сдерживания и является эффективным наступательным инструментом в современной войне.

Первая батарея LRHW, известная так же как Dark Eagle, была передана американской армии в 2021 году. Новый контракт еще больше укрепляет роль корпорации Lockheed Martin в решении важнейших задач национальной безопасности США, развитии технологий гиперзвукового оружия, и обеспечение того, чтобы армия США оставалась на переднем крае современных военных возможностей.

P.S. В общем, как всегда – ничего нового и никакой конкретики. Как в известной поговорке, где каждый кулик своё болото хвалит. Всё, что американское – лучшее, а остальное не очень. Хотя Army Recognition имеет бельгийскую дислокацию. По всей видимости, обязывает солидарность по НАТО.

При этом эксперты профильного ресурса почему-то скромно умалчивают, что с гиперзвуковыми технологиями у США всё не просто плохо, а очень плохо. В данной области Штаты являются абсолютным аутсайдером. Лидер – Россия. А ещё гиперзвуковое оружие имеется у Китая, Ирана и Северной Кореи (КНДР).