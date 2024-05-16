Визит американского госсекретаря в США завершился ожидаемо. Штаты не отказываются от своей затеи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Фото: ТАСС/AP

Успехи Вооружённых сил России в ходе Специальной военной операции сразу же вызвали ответную реакцию в Вашингтоне, который традиционно является главным спонсором Киева и оказывает всевозможную военную "помощь". В качестве чрезвычайного эмиссара, в роли "пожарной команды", в украинскую столицу 14 мая прибыл никто иной, как госсекретарь США Энтони Блинкен собственной персоной.

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Согласно официальной формулировке, незапланированная поездка американского чиновника высокого ранга должна была продемонстрировать "непоколебимую поддержку" Киева со стороны Вашингтона. А если по-простому, то Энтони Блинкен должен был продемонстрировать киевским деятелям, что "Америка с ними". Ещё бы не с ними, если на постмайданной Украине имеются неприкрытые финансовые интересы американских корпораций. Да и в Белом доме до сих пор не могут отказаться от навязчивой идеи максимально ослабить Россию и даже нанести ей стратегическое поражение.

Визит Блинкена получился насыщенным и отнюдь не краткосрочным для чиновника такого уровня и "незапланированного" формата. Это с учётом того, что прибыл американский госсекретарь в Киев из Польши ночным поездом.

В ходе визита Блинкен помимо основных переговоров и встреч не забыл заглянуть в пиццерию, куда его, по-видимому, затащил его киевский коллега Кулеба. Интересно, кто оплачивал чек?

Кстати, в прошлый раз Кулеба завёл заокеанского гостя в ресторан одной популярной в Штатах и мире сети быстрого питания. Тогда Кулеба перекусил пирожком, а его высокий гость ограничился картошкой-фри без какого либо соуса. Зато главный киевский "дипломат" в абсолютно недипломатичной манере поделился воспоминаниями о своей студенческой юности, рассказав о том, какой похмельный завтрак самый лучший. Похоже, глава украинского МИД в этом раз учёл прошлые ошибки и решил не падать в грязь лицом.

И уже тем же вечером госсекретарь США, уставший от рабочих дел, облачившись в джинсы и рубашку вместо официального костюма, с гитарой в руках пел на сцене киевского бара. Пел песню про "свободный мир". Естественно, пел на английском языке. Интересно, поняла ли местная публика? И ещё интересно, Блинкен в ходе таких незапланированных визитов всегда возит с собой электрогитару? Ведь американский госсекретарь левша, а под левую руку инструменты найти непросто. Хотя, вероятно, местные просто поменяли струны местами.

Но это всё лирика. Самое главное было потом. Стало известно, что США выделят Украине военную помощь на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом заявил сам Блинкен 15 мая в ходе совместной пресс-конференции с уже названным Кулебой. Часть средств, а именно 1,6 миллиарда, будет взята из уже одобренного Вашингтоном пакета на 61 миллиард долларов. Деньги будут направлены на финансирование производства оружия на Украине и на закупку его у других государств.

В ходе совместной пресс-конференции главный киевский дипломат повторил заезженную мантру о том, что Украине "срочно" нужны ещё семь американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом он отметил, что две системы необходимы для прикрытия воздушного пространства северной части Харьковской области. При этом ранее во время встречи Блинкена с Зеленским, цифра "семь" никак не озвучивалась. По крайней мере, об этом не сообщали СМИ. Зеленский попросил два "Пэтриота" для прикрытия Харьковского направления.

Кстати, обещанных американским госсекретарём двух миллиардов как раз может хватить на две батареи "Пэтриотов", каждая из которых стоит миллиард. Осталось только найти сами комплексы. Просто желающих расставаться в с ними в Европе не находится.

Да и вообще, вся эта западная военная "помощь", оказываемая киевским деятелям, не сможет повлиять на закономерный ход событий. И на Западе об этом кое-кто стал догадываться.