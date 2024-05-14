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crazycat21
Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
Издание Forbes рассказало об успехах Вооружённых сил России.

Пуск ракеты ОТРК "Искандер" (иллюстративное фото). Источник: Минобороны России

Всевозможные зарубежные эксперты и аналитики очень пристально следят за тактикой и успехами ВС РФ в ходе Специальной военной операции. И делают соответствующие выводы.

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Очередная публикация, посвящённая успехам российской армии вышла на страницах американского издания Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс – военный обозреватель издания, никогда не замеченный в каких-либо симпатиях по отношению к России. Но даже этот эксперт вынужден признать очевидное.

Как говорится в публикации Forbes, второй раз за два месяца украинские вертолёты приземлились недалеко от линии фронта для заправки и перевооружения "неподалёку" от Павлограда в Днепропетровской области. И эти вертолёты были замечены пролетавшим российским беспилотником. Несколько мгновений спустя российский боеприпас большой мощности, возможно, ракета ОТРК "Искандер" уничтожила три вертолёта.

Дэвид Экс сообщает, что данная потеря является особо тяжёлой для небольших авиационных сил Украины. Кроме того, она свидетельствует о том, что украинцам всё тяжелее поддерживать адекватную противовоздушную оборону вдоль всей линии соприкосновения. 

Пара ударных вертолётов Ми-24 и сопровождавший их Ми-17 приземлились на передовой площадке подскока 11 мая 2024 года, после чего были уничтожены. В данном случае американский обозреватель или неприкрыто лукавит, или просто не владеет информацией. Согласно опубликованной сводке Минобороны РФ, в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области были уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён один Ми-8 [Ми-17 является экспортной модификацией "восьмёрки", прим.].

Аналитик Forbes отмечает, что армейская авиация ВСУ использует передовые пункты вооружения и дозаправки (FARP, Forward arming and refuelling point) каждый день, когда вертолёты выполняют миссии на малых высотах у линии фронта, доставляя припасы, вывозя раненых и проводя ракетные удары. В течение первых лет конфликта такие вертолётные площадки подскока были в относительной безопасности. Как предполагает Экс, причина в том, что такие площадки были защищены средствами ПВО. Кроме того, "цепочка уничтожения целей" в российской армии – время от обнаружения цели до принятия решения на её уничтожение, была слишком долгой. В данном случае Дэвид Экс говорит о РОК – разведывательно-огневом контуре. С ним в ВС РФ сейчас всё хорошо [прим.]. Но затем у ПВО Украины кончились боеприпасы, а РОК российской армии стал работать намного быстрее благодаря новым системам связи. 

Весной текущего года разведывательные беспилотники Вооружённых сил России стали всё чаще появляться в тылу ВСУ, а российские ракеты и бомбы стали поражать особо важные цели: радиолокационные станции, средства РЭБ, зенитные батареи, ракетные установки, самолёты на аэродромах и вертолёты на площадках подскока.

Аналитик Forbes отмечает, что описанный случай с уничтожением вертолётов армейской авиации ВСУ не является единственным. Ещё 13 марта (или незадолго до этого) три вертолёта – два Ми-8 и один Ми-17, из состава 12-й бригады армейской авиации ВСУ подсели для перезарядки в районе населённого пункта Новопавловка на Авдеевском направлении. Спустя короткое время прилетела ракета, выпущенная комплексом "Искандер", и уничтожила два вертолёта из трёх.

По мнению Дэвида Экса, четырём бригадам армейской авиации ВСУ не грозит нехватка техники, поскольку Украина восстановила часть машин с хранения, а союзники поставили не менее 90 вертолётов. Проблема в другом, а именно в том, что каждый уничтоженный Вооружёнными силами РФ вертолёт – это выбытие двух или более членов экипажа. Найти подготовленный персонал гораздо труднее, чем вертолёты.

P.S. Как уже было указано, даже иностранные обозреватели теперь вынуждены признавать очевидное. Временной интервал между обнаружением цели и её уничтожением высокоточным ударом в российской армии сократился до минимального. Что касается "нехватки" боекомплекта для средств ПВО у Украины, то даже если бы его было с избытком, то небольшой беспилотник является очень сложной целью. Да и киевским деятелям всегда мало зенитных средств, постоянно просят ещё. А просят по той причине, что ВС России изрядно проредили противовоздушную оборону Украины.

#новости #сво #техника #армия #оружие #ракеты #беспилотники #военные новости #вертолеты #армейская авиация
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