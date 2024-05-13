После череды неудач компания General Atomics решила доработать свой продукт

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС США

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, разработанный компанией General Atomics, впервые поднялся в воздух в 2001 году. На вооружение аппарат был принят спустя 6 лет, в 2007 году. По своим характеристикам это достаточно серьёзная машина, способная доставить массу неприятностей. Однако и прогресс не стоит на месте. Поэтому производитель вынужден дорабатывать своё изделие.

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Как сообщил профильный ресурс Defense Post, компания General Atomics объявила о двух крупных обновлениях для аппаратов MQ-9A Reaper. Улучшения направлены на повышение защиты от киберугроз и средств ПВО.

Компания-производитель проинформировала, что прибегла к услугам американского стартапа Shift5, занимающегося кибербезопасностью, для интеграции бортовых решений по обнаружению кибераномалий и прогнозному обслуживанию в БПЛА. Сообщается, что новые возможности позволят "победить" вредоносный коды, которые могут повредить беспилотник или украсть ценные разведывательные данные. Новые решения позволят обеспечить кибервыживаемость и повышенную готовность к выполнению миссий.

"Платформа Shift5 раскрывает критически важные сведения об операционной и кибербезопасности, которые позволяют операторам быстро и уверенно переходить от данных к принятию решений", — заявили в General Atomics. "Она развертывается локально или в облаке для поддержки потоковой передачи и режимов с воздушным зазором для автономной и онлайн-возможности".

Беспилотные летательные аппараты Reaper ("Жнец") эксплуатируются Командованием специальных операций США (USSOCOM) и Командованием специальных операций ВВС (AFSOC).

В дополнение к новым решениям в киберсфере, беспилотник MQ-9A Reaper получит новый модуль осведомленности и защиты воздушного пространства боя (ABAD). Данный модуль может обнаруживать радиочастотные и инфракрасные "угрозы", которые используются в средствах противовоздушной обороны. Предполагается, что новое решение позволит "Жнецу" раньше обнаруживать наземные средства ПВО и бороться с ними. Модуль пока ещё находится в разработке, планируется, что работы над ним будут завершены в 2025 году.

Как сообщает Defense Post, решение компании General Atomics о модернизации своих БПЛА стало следствием череды неудач, постигших аппараты MQ-9A Reaper. В ноябре 2023 года был сбит ракетой, выпущенной йеменскими хуситами. Аналогичный случай произошёл в феврале 2024 года. Россия, похоже, тоже нашла эффективный способ противодействия беспилотникам данного типа. В марте 2023 года один такой аппарат встретился над Чёрным морем с российским истребителем Су-27, после чего дрон-разведчик оказался в морских глубинах.

Defense Post отмечает, что несмотря на то, что Киев очень хочет получить MQ-9A Reaper [стоит первым в списке оружейных "хотелок", прим.], Вашингтон вряд ли пойдёт на такой шаг из-за опасений того, что "Жнец" может быть сбит.