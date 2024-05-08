Решение предварительное, теперь его должны одобрить страны-участницы Евросоюза.

Фото из открытых источниковПосле начала Специальной военной операции страны коллективного Запада "заморозили" суверенные активы России, хранившееся на зарубежных счетах. Большая часть российских средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. И практически сразу же после заморозки российских денег в европейских столицах и брюссельской штаб-квартире Евросоюза начались разговоры о том, что необходимо эти активы как-то реквизировать и направить на "нужное" дело, то есть на помощь Украине.

Разговоры о конфискации российских средств не прекращаются до сих пор. Наиболее "горячие головы" предлагали реквизировать, а по факту украсть все средства, более "умеренные" европейские политики предлагали воспользоваться только набежавшими процентами. Похоже, что в коллективной Европе сошлись на втором варианте.

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Агентство Bloomberg сообщило, что послы стран в ЕС одобрили план использования прибыли от суверенных российских активов, замороженных на европейских счетах для "восстановления" Украины и оказания ей военной помощи. Решение пока предварительное. Принято оно было 8 мая 2024 года.

Согласно плану, большая часть доходов, полученных с 15 февраля, будет перечислена в Европейский фонд мира – механизм, который возмещает затраты на оружие, поставляемое Киеву, и в фонд бюджета ЕС по Украине.

Хороший такой фондик "мира", который занимается закупкой вооружения. Кроме того, понятно что эти российские деньги останутся... в Европе [прим.].

Соглашение было достигнуто после многомесячных переговоров между странами Евросоюза на фоне возможных юридических проблем, ответных мер со стороны России и опасений за стабильность евро. Теперь соглашение должны официально принять страны-участницы Евросоюза.

Bloomberg сообщает, что около 280 миллиардов долларов были заморожены странами "Большой семёрки". Более двух третьих этой суммы находится в Европе на счетах Euroclear. С прошлого года эта сумма принесла более 3,9 миллиарда евро чистой прибыли. По данным отчётности Euroclear за первый квартал текущего года, российские замороженные активы на сумму около 159 миллиардов евро дали чистую прибыль в размере 557 миллионов евро. Прибыль, полученная до 15 февраля будет сохранятся в Euroclear для управления любыми рисками, например теми, что связаны с судебными разбирательствами.

Агентство также отмечает, что против полной конфискации российских активов выступали некоторые страны ЕС, такие как Германия и Франция. Другие, такие как Эстония, настаивали на более "смелых" действиях.