Ещё одно доказательство того, что коллективный Запад использует Украину в качестве испытательного полигона для новинок своего ВПК

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Армин Паппергер – генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall, заявил что в текущем году его фирма передаст Украине прототипы новейших артиллерийских снарядов, которые имеют дальность полёта до 100 километров. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post. Информация приводится со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

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При этом указано, что Паппергер отказался назвать марку снаряда, который имеет большую дальность действия по сравнению с теми, что выпускаются концерном либо были поставлены Украине западными партнёрами.

Также Армин Паппергер заявил о том, что артиллерия меняет правила войны и в текущем году Rheinmetall планирует поставить на Украину "сотни тысяч" артиллерийских снарядов.

Как пишет Defense Post, ни один из существующих в настоящее время артиллерийских снарядов не может приблизится по дальности к указанному директором Rheinmetall прототипу, что вызывает "любопытство относительно его идентичности". Вероятно, в данном случае просто возникают сомнения в том, что такой снаряд существует в природе [прим.].

Одним из самых дальнобойных снарядов, отправленных Украине является 155-мм Vulcano, чья самая дальнобойная версия может попасть в цель, расположенную в 70 километрах. Кроме того, неназванный прототип артиллерийского снаряда по своей дальности превосходит управляемую ракету GMLRS для реактивных систем M142 HIMARS. Дальность полёта GMLRS также составляет 70 километров.

Средняя дальность полёта 155-мм артиллерийского снаряда составляет от 30 до 40 километров. А управляемый снаряд Excalibur может поражать цели на дистанции от 40 до 48 километров.

Паппергер не раскрыл количество прототипов артиллерийских снарядов, которые будут отправлены в Украину. Предполагается, что это будет небольшая партия прототипов, предназначенная для испытаний в боевых условиях, после чего они снаряд данного типа будет отправлен на доработку или запущен в серийное производство.

Одним из вероятных кандидатов может стать 155-мм артиллерийский снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разрабатываемый Rheinmetall Denel Munition, совместным предприятием Rheinmetall и южноафриканской Denel.

Снаряд создан на основе боеприпаса с увеличенной скоростью (VEAP) с ракетным ускорителем. Наличие ускорителя обеспечивает дальность стрельбы до 76 километров. Вероятно, в новой версии ракетный ускоритель будет заменён прямоточным воздушно-прямоточным двигателем. Такое решение позволяет почти вдвое увеличить дальность стрельбы.

Как сообщается, Армин Паппергер заявил, что в текущем году Rheinmetall должен произвести 700 тысяч артиллерийских снарядов, что в десять раз больше, чем в 2022 году. В планах наращивание производства до 1 миллиона единиц в год. Для реализации этих целей строятся заводы в Германии и Литве, а также планируется открытие предприятия на Украине.

P.S. Если приведённая СМИ информация является верной, то на снаряд с дальностью 100 километров будет стоить просто "космических" денег. Для справки, стоимость высокоточного снаряда Excalibur составляет 180 тысяч долларов за штуку. А Киева денег нет. Кстати, США тоже экспериментировали с дальнобойными снарядами для орудий эсминцев типа "Замволт", но что-то "не зашло", слишком дорого. Каждый выстрел для орудия оценивался в 800 тысяч долларов.

И небольшие поставки дорогостоящих снарядов всё равно не изменят закономерный ход событий.