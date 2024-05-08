После встречи с Байденом румынский президент "вдруг" заговорил о возможной передаче Украине одной батареи ЗРК Patriot

ЗРК Patriot румынской армии. Фото: REUTERS/Inquam Photos/George Calin

Киевские власти продолжают выпрашивать у старших западных партнёров зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Пока безуспешно. Во-первых, потому что таких комплексов в мире относительно немного, темпы производства их невысокие и они стоят очень дорого. Во-вторых, часть таких систем, переданных Западом Киеву, уже переведена в разряд металлолома ударами Вооружённых сил России.

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В настоящий момент только Германия согласилась передать Украине ещё одну из имеющихся в наличии батарей "Пэтриот". Но, похоже, в скором времени к Германии присоединится и Румыния.

Согласно данным СМИ, румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что открыт для обсуждения вопроса передачи ЗРК Patriot Украине. Соответствующее заявление президент Румынии сделал после встречи в Вашингтоне с Джо Байденом. В данном случае необходимо понимать, что о передаче комплекса настойчиво "попросил" действующий хозяин Белого дома. Собственно, Йоханнис сам в этом и признался [прим.].

Как рассказал румынский лидер, в течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, какая страна может передать "Пэтриот" Украине. Байден упомянул об этом во время встречи. И глава Румынии ответил, что открыт для диалога. Но, со слов Клауса Йоханниса, он должен обсудить этот вопрос в Высшем совете национальной обороны страны, поскольку необходимо понимать, что Румыния может отдать и что может получить взамен, чтобы не остаться без противовоздушной обороны.

По данным профильного ресурса Bulgarian Military, Румыния закупила 7 систем Patriot. 4 из них уже поставлены, а поставка 3 ожидается. По ним "ведутся переговоры". Среди поставленных систем полностью работоспособной является только 1. Поэтому любые переговоры по передаче Украине "в аренду" румынского комплекса Patriot будут касаться только одной из трёх единиц.