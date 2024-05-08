Российские военные лётчики получили новую технику

Истребитель Су-35С. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК)

После начала Специальной военной операции на сопредельной России территории отечественные оборонно-промышленные предприятия сумели быстро нарастить объемы выпускаемого вооружения. И это вполне объяснимо, поскольку в настоящее время Россия фактически в одиночку противостоит западной коалиции, насчитывающей полсотни государств (страны коллективного Запада и им "сочувствующие). Поэтому Вооружённые силы РФ постоянно получают новые танки, боевые бронированные машины, ракеты, вертолёты, боевые самолёты.

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Очередная партия новых истребителей Су-35С была получена ВКС России. Соответствующую информацию опубликовала государственная корпорация Ростех.

Согласно опубликованным данным, многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35, изготовленные Комсомольским-на-Амуре авиационным завод им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации, прошли весь цикл наземных и лётных испытаний в различных режимах после чего совершили перелёт с заводского аэродрома на место базирования.

Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, КнААЗ вышел на ритмичный темп работы в рамках программы производства самолётов на текущий год. Сотрудники завода выполняют свои обязательства и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35С и Су-57.

Свой первый полёт Су-35С совершил в 2008 году, а с начала 2014 года этот истребитель был принят на вооружение ВКС России. Благодаря своим выдающимся лётным и техническим характеристикам, а также комплексу авиационных средств поражения, российский истребитель может эффективно бороться даже с расхваленными американскими истребителями-невидимками F-35, относящимся к пятому поколению. На данный момент Су-35С заслуженно считается самым лучшим истребителем в мире, самым воющим и самым результативным из созданных после окончания Холодной войны.