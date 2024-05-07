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crazycat21
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
США перебросили на датский остров Борнхольм пусковые установки, которые могут быть использованы для запуска крылатых ракет большой дальности.

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Доставка пускового модуля MK70 PDS на Борнхольм в сентябре 2023 года. Фото: ВВС США

Международная обстановка продолжает оставаться достаточно напряжённой. А тут ещё американцы решили пообострять.

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Как сообщил профильный ресурс Defence24, США перебросил на датский остров Борнхольму пусковую установку, предназначенную в том числе и для запуска крылатых ракет большой дальности "Томагавк". Речь о контейнерных пусковых MK70, которые могут снаряжаться как противоракетами SM-3, так и уже назваными "Томагавками". Установки были доставлены 5 мая 2024 на борту тяжёлого военно-транспортного самолёт C-17 Globemaster III ВВС США.

Согласно официальным данным, переброска пусковых являлась фрагментом учений, а сами контейнеры были снаряжены исключительно противоракетами SM-3, а не ударным вооружением. 

Как сообщает Defence24, американцы "пытаются создать видимость" соблюдения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) от 1987 года, который уже не обязательный к исполнению. Отмечено, что договор фактически утратил свою силу из-за "технического прогресса", который позволил применять ракеты практически с любых стартовых платформ. Главное, чтобы она соответствовала необходимыми техническим характеристикам. 

В данном случае польский эксперт пытается выгородить своих старших "хозяев" из-за океана. О каком прогрессе он говорит? Ведь это именно США в 2019 году, в период президентства Трампа, в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. А это уже является свидетельством того, что уже тогда Штаты имели ракеты малой и средней дальности [прим.].

Defence24 сообщает, что тот факт, что "Томагавки" не прибыли на Борнхольм, ещё не являются поводом думать, что ракеты не будут доставлены туда очень быстро.

Этому способствует растущая контейнеризация боевого оружия, позволяющая, например, перебрасывать на сушу установки, ранее предназначавшиеся только для кораблей. Примером такого решения является система MK70 PDS, разработанная корпорацией Lockheed Martin. Комплект состоит из четырех пусковых шахт модуля вертикального пуска МК41, размещённых в стандартном сорокафутовом контейнере (длина около 12 м).

Решение, представленное в 2021 году оказалось очень полезным, поскольку позволяет перебрасывать ракетное вооружение в любой уголок земного шара. Это намного меньше времени, чем переброска эсминца с аналогичными ракетами. Конечно, эсминцы имеют собственную систему управления огнём AEGIS, но при современном развитии систем связи никаких трудностей с передачей данных для MK70 PDS не возникнет.

Как считает Defence24 тренировочная переброска пусковой установки MK70 на датский остров [находится достаточно близко от границ России, прим.] имеет политический подтекст. Тем более, что делается это уже второй раз (первый раз - в сентябре 2023 года). Это показывает способность американцев быстро усилить противоракетную оборону в любой точке мира.

 Символическое значение имеет и выбор острова Борнхольм, вооружение которого позволяет плотнее закрыть Балтийское море для российских самолетов, ракет и... надводных кораблей. Следует помнить, что в пусковых установках Mk41 также могут размещаться различные типы ракет – в том числе противокорабельные, крылатые и ракето-торпеды.

В общем, американцы и их европейские лимитрофы всё время что-то там демонстрируют, что-то там намериваются закрыть и сделать Балтику внутренним морем НАТО. При этом Москва уже заявляла, что  если Балтийское море станет закрытым для России, последуют ответные меры.

Ещё в ноябре 2023 года замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для российских кораблей означает и его закрытие для всех стран. Но, похоже, на коллективном Западе об этом позабыли или просто пытаются поднять ставки.

#новости #сша #политика #армия #оружие #нато #ракеты #томагавк #mk70 #sm-3
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