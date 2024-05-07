Об обратном эффекте антироссийских санкций

Фото: press.lv

Тот случай, когда санкции против России дают обратный эффект против тех, кто за больше всех выступал за введение этих санкций. Речь о Латвии. Этой прибалтийской республике, некогда бывшей настоящей "витриной" развитого социализма от СССР досталось богатейшее наследство, в том числе и железные дороги. Но страна выбрала европейский и трансатлантический политические курсы, в итоге от наследства практически не осталось и следа. А сама страна является одной из самых бедных стран Евросоюза. А теперь и с транспортом намечаются проблемы.

реклама

Как сообщают СМИ, Латвия может остаться без пассажирских электропоездов. Причина в том, что единственным пассажирским перевозчиком по ширококолейной железной дороге в стране является компания Pasažieru vilciens. Оператор эксплуатирует подвижный состав (дизельные и электропоезда), выпущенный во времена позднего СССР.

Подвижный состав старый, постоянно нуждается в ремонте. А для этого нужны запасные запчасти. Только все запчасти на протяжении долгих лет независимости и приобщения к западным ценностям закупались на российских и белорусских предприятиях! После введения Евросоюзом санкций в отношении России и Белоруссии эти запчасти банально брать негде. Зарубежные не подойдут из-за несоответствия, поскольку взаимная совместимость запасных частей для проведения ремонта определяются в рамках технических регламентов и технических проектов завода-изготовителя. Кроме того, транспортная компания обязана соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными производителем.

"В целях обеспечения требований безопасности эксплуатации транспортных средств невозможно вносить конструктивные изменения в конструкцию вагонов, поскольку старые электропоезда и дизель-поезда проектировались и строились в пространстве и времени бывшего Советского Союза, а большая часть запчастей произведена российскими и белорусскими предприятиями".

Поэтому компания Pasažieru vilciens просит Сейм Латвии внести в санкционное законодательство изменения, чтобы появилась возможность ввоза комплектующих, произведённых в России и Белоруссии.

При отсутствии необходимых запасных частей перевозчик должен будет сокращать количество подвижного состава. В конечном итоге работа предприятия может быть парализована полностью. По оценкам, запасы имеющихся комплектующих могут закончится уже весной этого года.

P.S. Вот она цена независимости и европейской солидарности! За три с лишним десятка лет даже не смогли наладить собственное производство собственных запчастей.