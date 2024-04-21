Трофейный танк отправится в парк "Патриот"

Leopard 2A6. Фото: MARCIN BIELECKI | EPA

В Telegram-канале "СОЛОВЬЕВ LIVE" опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2A6 из зоны боевых действий. Как сообщается, транспортировка подбитого танка осуществлялась бойцами группировки "Центр". Для эвакуации танка была спланирована и проведена целая операция. Для того чтобы сдвинуть немецкий танк с места, пришлось разрывать гусеницы подрывом.

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Подпись к видео гласит: Следующая остановка – Парк "Патриот".

Источник: скриншот видео Telegram-канала СОЛОВЬЕВ LIVE

На представленных кадрах видно, что поверженного немецкого "зверя" на буксире тащит российская БРЭМ-1.

Если не брать в расчёт расхваленный американский M1 Abrams, то немецкий Leopard 2A6 является самым совершенным танком в парке ВСУ. На вооружение бундесвера эта боевая машина стала поступать только в 2001 году. Основным отличием от предыдущих версий является пушка Rh 120/L55 (длина орудия увеличена на 11 калибров) с дальностью стрельбы до 5 километров. Также была доработана система управления огнём.

Согласно открытым данным, в рамках военной "помощи" Украина получила 18 танков Leopard 2A6. Об уничтожении этих западных бронированных "зверей" сообщалось и ранее. Что касается трофеев, то 10 марта в Telegram-канале российского журналиста Владимира Соловьева был опубликован снимок российского бойца на фоне повреждённого Leopard 2A6. Немецкое издание Bild признало, что этот танк попал в руки российских военных в ходе боев за Авдеевку. По версии издания, это первый из 18 поставленных Германией танков данного типа, который смогла захватить Россия. Поэтому пока непонятно, тот ли это танк, что на видео, или какой-то другой.