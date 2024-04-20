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crazycat21
Генинспектор бундесвера: Блок НАТО должен быть готов к конфликту в течение пяти лет
На тему якобы возможного "нападения" России на НАТО высказался главный военный Германии

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Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер. Фото: Бундесвер /Torsten Kraatz

Западные политические и военные деятели продолжают нагнетать антироссийскую истерию на тему того, что Россия в ближайшие годы якобы готовиться напасть на одну из стран НАТО. В европейских столицах на эту тему уже высказались все кому не лень. В том числе и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер. Для справки, генеральный инспектор – это самый высокий военный чин в армии Германии. 

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Как сообщил профильный ресурс Defence24, во время своего визита в Польшу этот немецкий генерал заявил, что блок НАТО должен быть готов к конфликту в течение пяти лет. Причем он конкретизировал, что прямой военный конфликт возможен якобы из-за российской агрессии. 

По данным издания, во время своего первого визита в Польшу Карстен Брейер встретился с начальником Генерального штаба генералом Веславом Кукулой. В ходе встречи обсуждались вопросы военного сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, дальнейшая поддержка Украины, а также вопросы проекта европейской противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative, ESSI).

Что касается непосредственно заявления немецкого высокопоставленного военного, то он его сделал отвечая на вопрос о проекте взаимного подчинения польских и немецких бронетанковых частей (крестовое присоединение), потерявшего в последние годы обороты. Генеральный инспектор бундесвера ответил, что такие проекты необходимо оценивать "с практической точки зрения". По его мнению такое сотрудничество необходимо измерять со стороны эффективности "сдерживания".

"Нам необходимо оценить, какую пользу такие проекты принесут нашим силам. Для меня эта выгода означает большую эффективность сдерживания России. Это должно стать критерием оценки нашего сотрудничества, особенно в перспективе 2029 года", – сказал он.

"Согласно нашим анализам, это год, когда Россия сможет атаковать территорию НАТО. Мы готовимся к войне не по собственному выбору, как это было во время операций по реагированию на чрезвычайные ситуации, а к войне по необходимости".

Как заявил Карстен Брейер, Россия перешла на военную экономику. А через пять-восемь лет российская якобы сможет атаковать территорию НАТО. При этом он оговорился, что никто не может сказать, произойдёт ли это. Но у России будут такие возможности. Поэтому "они" [видимо, НАТО, прим.] должны быть готовы.

#новости #политика #армия #нато #германия #польша #военные новости #геополитика
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