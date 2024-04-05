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crazycat21
Reuters: Союзники не дают Украине конкретных обещаний по поставкам систем ПВО
Коллективный Запад пообещал, что поищет системы ПВО для Украины. Но обещать – одно, а передавать – другое

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ЗРК Patriot. Фото: ©Axel Heimken / Global Look Press

Североатлантический альянс – НАТО, когда-то заявленный как "оборонительный", но реально созданный для противостояния с Советским Союзом, отметил свою 75-ю годовщину. По этому "торжественному" поводу в брюссельской штаб-квартире блока 3-4 апреля проходил саммит, на котором присутствовали главы МИД стран альянса. Побывал там и руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Хотя до сих пор непонятно, что каким образом незалежная относится к блоку. У Украины есть только статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, который Зеленский выпросил ещё летом 2020 года. Возможности расширились, только расширились они у альянса.

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Кулеба прибыл на саммит с одной главной целью – выпросить у коллективного Запада очередные поставки вооружений, в первую очередь современные системы ПВО. В списке хотелок киевского министра на первом месте значились зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства, которых у западных "союзников" киевские деятели насчитали более сотни. По версии Кулебы, именно эти системы позволяют эффективно сбивать баллистические ракеты. Неужели этому "дипломату" до сих пор никто не объяснил, что американские "Пэтриоты" физически не могут осуществлять перехват таких ракет? Баллистическая ракета падает на цель почти отвесно (в том числе и на хвалёный "Пэтриот"). А у американской системы есть "мёртвые зоны" в секторах обстрела. Но дело не в этом, а дело в том, чем закончился вояж руководителя киевского МИД?

После завершения заседания Совета Украина – НАТО, состоялась пресс-конференция. Во время совместного подхода Кулебы и генерального секретаря альянса Столтенберга первый сделал довольно интересное заявление. Весьма категоричное. 

Главный "дипломат" Украины заявил, что он призвал союзников предоставить Киеву новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot, поскольку только они могут перехватывать баллистические ракеты. И якобы после "мощной" поддержки госсекретаря США Блинкена, союзники пообещали предпринять все усилия по поиску таких систем, чтобы в последствии передать их Украине. Ниже дословно приведена цитата Кулебы [по ТАСС, прим.].

"Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot – только они могут перехватывать баллистические ракеты. <...> В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине", – сказал он.

Кроме того, чуть позже киевский чиновник заявил, что поиском систем ПВО по всему миру (не только "Пэтриотов") будет заниматься Германия. Именно это страна должна определить, что именно можно предпринять, чтобы искомые системы противовоздушной обороны оказались на Украине.

Если верить словам Кулебы, то получается Киеву и "союзникам" удалось достичь консенсуса по поводу поставок Украине новых зенитно-ракетных комплексов? И киевские деятели могут праздновать перемогу? Получается так. Но это если верить этому "дипломату", поскольку есть нюанс... Информационное агентство Reuters сообщило, что во время саммита НАТО союзники не дали Украине конкретных обещаний по поставкам систем ПВО.

По данным агентства, союзники только "планируют" поставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

"Сейчас союзники вернутся и проверят свои запасы, проверят, есть ли какие-либо способы предоставить им больше систем, в частности "Патриотов", но также, конечно, убедитесь, что уже имеющиеся системы имеют боеприпасы, а также запасные части", — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

То есть министры иностранных дел приедут к себе в столицы, обмозгуют данную тему с руководством своих стран, подумают, что можно сделать в данной ситуации... Потом будут смотреть, что есть в наличии, и что можно отдать. И нужно ли отдавать вообще? А потом только дадут ответ. 

Весьма сомнительно, что западные страны пойдут на передачу Киеву современных ЗРК. Во-первых, слишком дорогие вещи и очень дефицитные. Во-вторых, ракеты к ним тоже очень и очень недешёвые. Недаром Столтенберг сказал про наличие боеприпасов. В-третьих, темпы производства средств ПВО очень невысокие. Восполнить запасы потом будет проблематично. В-четвёртых, новые владельцы в скором времени всё равно "сломают" эти системы.

#новости #украина #политика #оружие #нато #ракеты #пво #patriot #кулеба
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