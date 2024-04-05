Авиационный парк ВКС России пополнился отличными ударными самолётами

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России. Фото: mil.ru

В условиях глобального геополитического противостояния, в котором в настоящее время находится Россия, хорошего вооружения много не бывает. А тем более отличных боевых самолётов, к которым по праву относится фронтовой бомбардировщик Су-34.

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Стало известно, что ВКС России получили новую партию таких боевых самолётов. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации Ростех.

Как говорится в сообщении, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска первую в этом году партию самолётов Су-34. Количество переданных самолётов традиционно не называется, что является совершенно правильным в нынешних реалиях [прим.]. Самолёты переданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа на 2024 год. Бомбардировщики изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова и прошли весь цикл заводских испытаний. После чего новая авиационная техника была отправлена заказчику.

"Все заводы ОАК, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года", – сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Отмечено, что бомбардировщики Су-34 являются важной частью ударной мощи фронтовой авиации ВКС России. Возможности самолёта позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения целей и повысить точность бомбометания.

Также в сообщении Ростеха указано, что Новосибирский авиационный завод ожидает новый этап модернизации и переоснащения. Данное предприятие имеет стабильную загрузку как в рамках государственного оборонного заказа, так и в рамках перспективных проектов. Именно по этой причине планируется увеличение количества рабочих мест. Только в текущем году требуется набрать 1000 рабочих и инженеров.

Отличная новость! Если Новосибирский авиазавод набирает сотрудников, то это говорит о том, что темпы производства боевых самолётов нарастают. Соответственно, количество новых летательных аппаратов на вооружении ВКС России будет постоянно увеличиваться.

В ходе проведения Специальной военной операции именно самолёты Су-34, сбрасывающие на позиции противника фугасные авиационные бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) стали настоящим кошмаром для ВСУ. Вероятно, количество таких авиационных ударов только возрастёт.