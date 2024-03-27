Руководитель внешнеполитического ведомства Украины считает, что западные системы ПВО помогут сохранить экономику страны

Фото: Zuma / ТАСС Коллективный Запад в рамках оказываемой военной "помощи" поставил Киеву некоторое количество зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot американского производства. Достаточно современные и очень дорогостоящие системы противовоздушной обороны. Однако и они оказались бессильными перед ударами российского оружия.

Первые такие комплексы были поражены высокоточными ракетными ударами, нанесёнными по киевскому аэропорту Жуляны в мае 2023 года. В начале марта 2024 года аналогичные системы были уничтожены ракетным ударом в районе города Покровск. А уже 25 марта 2024 года информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили об уничтожении ещё двух ракетных комплексов "Пэтриот" в аэропорту Жуляны.

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В общем, с комплексами Patriot у Киева проблемы. Системы дорогие, дефицитные [американской армии самой их не хватает, прим.]. Давать новые системы взамен уничтоженных никто не намерен. Однако даже это не мешает киевским политикам продолжать требовать комплексы от Запада. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова потребовал от западных спонсоров эти системы. Причём в достаточно ультимативной форме. Об этом сообщило издание Politico.

В интервью изданию украинский министр сделал несколько резких заявлений, адресованным союзникам Киева. Как говорится в публикации, главный украинский дипломат не стеснялся в выражениях.

"Дайте нам эти чертовы Patriot", — потребовал он. Созданные в США зенитно-ракетные комплексы "Патриот" являются лучшей системой защиты для борьбы с баллистическими ракетами, которые в последние дни обрушиваются на Украину с возрастающей интенсивностью.

Кулеба отметил, что если бы у Украины было достаточно систем ПВО, в первую очередь ЗРК Patriot, то она могла бы "защитить" людей и спасти свою экономику от разрушения.

Politico сообщает, что требование киевского министра прозвучало в трудный для Украины момент. Поддержка Запада, достаточно существенная на первоначальном этапе, заметно ослабла в последние месяцы. Причина кроется в том, что Конгресс США не смог согласовать выделение очередного пакета военной помощи Киеву из-за внутрипартийных разногласий. В настоящий момент европейские союзники всячески пытаются восполнить пробел в поставках оружия и выделении финансирования.

Что касается Кулебы, то он ещё заявил, что ВСУ вынуждены оставлять свои позиции из-за массового применения российскими ВКС планирующих авиационных бомб. Как сказал Кулеба, эти бомбы – оружие, от которого нельзя убежать. Поэтому Украине и нужны системы ПВО на передовой.

P.S. Заявление киевского руководителя внешнеполитического ведомства – это всё, что необходимо знать о современной украинской дипломатии. Дипломаты так не говорят. Кроме того, ход мыслей руководителя МИД Украины просто поражает. Он заявляет о необходимости сохранить жизни людей и экономику страны. Для этого Киеву нужны современные системы ПВО. Вообще, чтобы сохранить страну, киевским деятелям необходимо было соглашаться на подписание соглашений, заключённых в Стамбуле, а не подчиняться воле экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона.