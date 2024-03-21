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crazycat21
Премьер-министр Эстонии: если Украина проиграет, конфликт может распространится на территорию Европы
Очередное громкое заявление от главы правительства маленькой европейской страны

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Источник фото: delfi.ee

По версии Каи Каллас, коллективный Запад должен помочь Украине победить Россию. Каллас убеждена, что такой исход поможет избежать более широкого конфликта.

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"Если Россия проиграет, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне", – заявила Каллас.

Ещё она добавила, "мы хотим мира, но мы хотим иметь устойчивый мир, а мир на условиях России не является устойчивым".

По версии госпожи Каллас, если Украина потерпит поражение, то боевые действия распространятся на территорию всей Европы. Также она отметила, что Россия боится войны с НАТО. Поэтому Россия остановит продвижение дальше, если увидит, что Европа сильна.

Довольно "интересный" ход мыслей у главы правительства Эстонии. Россия боится войны с НАТО? Так ни одна самодостаточная страна, являющаяся субъектом мировой геополитики, не желает войны. Кстати, прибалтийские республики какой-либо субъектностью не обладают. 

Что касается устойчивого мира, то как раз мир на условиях России и является устойчивым. Такой мир основан прежде всего на взаимном уважении. А Запад наоборот постоянно предпринимает попытки для того, чтобы мир стал неустойчивым. 

Если говорить о Третьей мировой войне, которой так опасается госпожа Каллас, то Россия предпринимает все шаги, чтобы она не началась. Но в европейских столицах этого предпочитают не видеть и предпринимают максимум действий для дальнейшей эскалации.

#новости #политика #европа #геополитика #конфликты #эстония #прибалтика #кая каллас
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