Одно из подразделений бизнес-империи Маска работает над созданием спутниковой сети в интересах американской разведки

Иллюстративное изображение из открытых источников

Агентство Reuters c ссылкой на пять неназванных источников, которые знакомы с темой, сообщило что компания SpaceX создаёт шпионскую сеть из сотен спутников в интересах разведывательного агентства США. И это наглядно демонстрирует углубление связей между космической фирмой, принадлежащей миллиардеру-предпринимателю Илону Маску, и агентствами национальной безопасности Штатов.

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Как сообщается, спутниковая сеть строится фирмой Starshield (биснес-подразделение SpaceX) в рамках контракта, который был подписан ещё в 2021 году. Заказчиком выступает NRO. National Reconnaissance Office – это разведывательная служба, которая отвечает за программы космической разведки для всего разведывательного сообщества США [прим.]. Стоимость подписанного контракта составляет 1,8 миллиардов долларов.

Как пишет Reuters, программа показывает степень вовлечённости компании SpaceX в разведывательные и военные проекты США, а также иллюстрирует планы Пентагона в создание огромных низкоорбитальных группировок, предназначенных для поддержки сухопутных войск.

В случае успешной реализации программы, возможности вооруженных сил США обнаруживать потенциальные цели в любой точке земного шара будут существенно расширены.

По данным Reuters, новая шпионская сеть будет представлять собой рой низкоорбитальных спутников, позволяющих получать высококачественные изображения.

Засекреченная группировка шпионских спутников представляет собой один из наиболее востребованных правительством США возможностей в космосе, поскольку она предназначена для обеспечения наиболее постоянного, всеобъемлющего и быстрого освещения деятельности на Земле.

Один из источников Reuters, заявил, что когда сеть будет запущена, то "никто не сможет спрятаться". При этом агентство отмечает, что пока неизвестно, когда новая шпионская сеть будет запущена в эксплуатацию, а также какие компании ещё задействованы в её создании.

P.S. Ничего удивительного в том, что фирма Илона Маска работает на американское разведывательное сообщество и Пентагон нет. Достаточно вспомнить спутниковый интернет Starlink. Вроде бы и система "мирного" назначения, а по факту применяется в военных целях. Кстати, как отметило агентство Reuters, создаваемая фирмой Starshield сеть, будет отделена от Starlink. Система "Старлинк", со слов журналистов, предназначена для предоставления почти глобального Интернета простым потребителям и различным учреждениям.

И еще один немаловажный момент. Как бы Илон Маск сейчас не критиковал нынешние власти США, в любом случае продукция его фирм будет задействована в интересах силовых ведомств и разведывательного сообщества США. И не важно, кто будет в Америке у власти – демократы или республиканцы во главе с Трампом.