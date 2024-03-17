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crazycat21
Япония присоединилась к программе перспективного европейского беспилотника Eurodrone
Германия, Франция, Италия и Испания решили разработать собственный беспилотник. Теперь к этим странам присоединилась и Япония в качестве потенциального покупателя

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Изображение: Airbus

Современные армии сложно представить без беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Именно по этой причине ведущие страны Европы (Германия, Франция, Италия и Испания), ранее не уделявшие значительного внимания данному направлению, озадачились созданием собственного универсального беспилотника. Программа получила название Eurodrone. И, вот, в рядах участников данной программы прибыло. Как ни странно, но к программе присоединилась Япония.

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Как сообщает профильный ресурс Defense Romania, Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR), которая является надзорным органом европейской программы в области вооружений, приветствовала присоединение Японии к программе Eurodrone. Правда, Япония получила статус государства-наблюдателя.

14 марта в Берлине OCCAR принял представителей посольства Японии и Министерства обороны в рамках Агентства по закупкам, технологиям и логистике, чтобы встретиться с представителями участвующих государств-членов – Франции, Германии, Италии и Испании.

Впервые Токио проявил интерес к программе европейского беспилотника ещё в сентябре 2023 года. Спустя два месяца Йоахим Сукер, директор OCCAR, отправил официальное уведомление, подтверждающее участие Японии в программе в качестве наблюдателя. Несколько позже Сукер выразил признательность азиатской стране за интерес, признав важность сотрудничества между Японией и Европой в области оборонных технологий.

Defense Romania сообщает, что статус наблюдателя предоставляется тем государствам, которые не являются участниками программ под управлением OCCAR, но хотели бы в них участвовать. Предоставление статуса наблюдателя заинтересованным странам является уникальным способом заключения экспортных контрактов ещё на стадии разработки изделий.

Европейская программа средневысотных и дальнобойных дистанционно пилотируемых авиационных систем (MALE RPAS), также известная как Eurodrone, была запущена в 2016 году и к настоящему времени преодолела несколько важных этапов, включая успешное завершение исследования по определению общих требований между Германией, Францией, Италия и Испания.

Генеральным подрядчиком в данной программе является фирма Airbus Defence and Space, а основными субподрядчиками – Leonardo и Dassault. Официальный контракт был подписан ещё 24 февраля 2022 года. После подписания контракта OCCAR провел переговоры и подписал соглашение о гранте с промышленными партнерами. Изготовление первого прототипа запланировано на текущий год, а поставка первых серийных образцов должна начаться к концу десятилетия. 

Предполагается, что новый европейский беспилотник станет "решающим фактором" в будущих боевых операциях. Он должен предоставить европейским странам самые передовые возможности. Кроме того, он должен стать ключевым элементом в европейской программе истребителя 6-го поколения (FCAS). По всей видимости, в данном случае речь идёт о дроне-ведомом [прим.].

#новости #техника #оружие #япония #европа #беспилотники #дроны #военные новости #оборона #eurodrone
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