Итальянские власти решили приобрести для своей армии современные танки. Их окончательная сборка будет производится на местных предприятиях

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: Krauss-Maffei Wegmann

После начала Специальной военной операции и последовавшего за тем опустошения западных складов и арсеналов, в Европе разразилась какая-то форменная танковая истерия. Все европейские страны хотят танки. Даже маленькая Литва давно заявляет о намерении приобрести технику, необходимую для укомплектования целого танкового батальона. Правда, в случае с Литвой всё традиционно упирается в деньги. Ведущим экономикам ЕС в этом вопросе несколько проще.

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Стало известно, что парламент Италии одобрил сделку по танкам Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, парламентская комиссия по обороне 21 февраля одобрила закупку 132 "Леопардов 2" и 140 "других" танков. В данном случае не указывается, что это за "другие" боевые машины. Зато указано, что рост оборонных расходов Италии вызван продолжающимся конфликтом на Украине.

Италия хочет приобрести немецкие танки в самой совершенной версии Leopard 2A8. Данная техника предназначена для замены устаревших танков Ariete собственного производства и выполнения обязательств страны перед НАТО. Программа по замене танкового парка рассчитана на четырнадцать лет и начинается с двухлетних усилий по "итальянизации" немецкого "Леопарда". На немецкие боевые машины будут установлены системы, разработанные местными итальянскими фирмами.

Лоренцо Мариани, содиректор итальянской оборонной фирмы Leonardo, сообщил, что Италия добавит свои собственные компоненты отечественного производства, в том числе электрооптический датчик фирмы Leonardo, программно-определяемую радиосвязь, средства управления и контроля. Не исключено, что ствол орудия для "итальянизированного" танка тоже будет иметь местное происхождение.

Сборка 132 основных боевых танков Leopard 2 запланирована на период с 2027 по 2037 годы. Этой техники хватит для оснащения двух танковых полков. Помимо этого будет собрано ещё 140 бронированных машин других модификаций, в том числе и инженерных.

Как ожидается, стоимость всей программы с учётом многолетней логистики, обучения и поставок боеприпасов составит почти 8,3 миллиарда евро.

P.S. Темпы европейской оборонки просто впечатляют. Итальянцы собираются произвести 132 танка за десять лет. Запланированный темп производства (сборки) – чуть более одного танка в месяц. Но ещё больше впечатляет средняя итоговая стоимость каждой единицы запланированной бронетехники. Даже с учётом вспомогательных машин. И составит она по 30,5 миллионов евро за каждый "итальянизированный" танк.