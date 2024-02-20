Кая Каллас считает, что европейцы отдали Украине ещё не всё со своих складов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Eero Vabamagi / imago-images.de / Global Look Press



В последнее время прибалтийские политики что-то сильно начали задавать тон в антироссийской риторике и в разговорах на тему дальнейшей обязательной поддержки Украины. С чего бы вдруг?

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В очередной раз довольно любопытное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Как она заявила, эстонские политики постоянно думают над тем, что ещё можно передать Украине в качестве помощи. По её мнению, на складах европейских стран наверняка есть то, чем можно поддержать Киев. О заявлении Каллас сообщает издание ERR.EE.

"Мы постоянно думаем о том, что еще мы можем дать, чтобы помочь украинцам. И я верю, что на складах других стран наверняка есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли".

В данном случае, вероятно, под "вещами" госпожа Каллас подразумевает вооружение и боеприпасы [прим.]. Кроме того, глава эстонского правительства считает, что все западные страны делают недостаточно для помощи Украине. Необходимо делать больше и искать новые решения.

"Если у нас есть пробелы, то давайте подумаем, как их восполнить. В Мюнхене у меня были встречи с представителями оборонной промышленности на тему того, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность. Мы инициировали спецпланировку оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах. На все это требуется время. Поэтому нам нужно еще подумать о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец конфликту", – сказала она.

А ещё Каю Каллас обрадовало недавнее сообщение о том, что Чехии удалось где-то обнаружить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы "отдать" Украине. Как считает премьер-министр Эстонии, если эта информация является правдивой, то необходимо как можно скорее начать переговоры, чтобы эти боеприпасы были переданы Киеву.

Как у госпожи Каллас всё просто. Немедленно начать переговоры и передать снаряды. А ничего, что президент Чехии Пётр Павел [ярый русофоб, прим.] сразу дал понять, что кто-то должен за эти снаряды заплатить? Денег на них нет. Что касается "помощи" Украине и прекращения конфликта, то если бы такие европейские политики, как она, не поставляли туда оружие и боеприпасы, то он давным-давно бы был завершён. А вообще понятно, что со своей риторикой Кая Каллас явно метит на пост генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга. Она один из главных претендентов. Только вряд ли Каллас что-то светит, если даже Урсулу фон дер Ляйен "завернули" из-за чрезмерной антироссийской позиции.