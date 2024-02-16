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crazycat21
Defence24: Греция и Германия предложили вариант модернизации танка Leopard 1A5
Греческая фирма в сотрудничестве с немецким концерном предложила, как обновить старые танки

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Основной боевой танк Leopard 1A5 армии Греции. Фото: commons.wikimedia.org

Немецкий основной боевой танк Leopard 1, разработанный концерном Krauss-Maffei Wegmann, стал поступать на вооружение ещё в середине шестидесятых годов прошлого столетия. На сегодняшний день эта боевая машина сильно устарела как морально, так и физически. Leopard 1 уже не отвечает современным реалиям. Однако целый ряд армий мира по-прежнему эксплуатирует танки этого типа. Одним из крупнейших эксплуатантов является греческая армия. В её распоряжении находится около 500 единиц Leopard 1A5/GR/V. Возможности этих "Леопардов" поражать основные боевые танки в лобовую проекцию корпуса и башни уже недостаточные, а уровень защиты экипажей стал критически низкими. Поэтому в Греции предложили частично улучшить свои танки Leopard 1A5. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24.

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Как говорится в материале издания, греческая компания EODH (в сотрудничестве с немецким концерном KMW и испанской компанией DUMA) выступила с предложением по модернизации. Наиболее заметным её элементом является улучшение защиты экипажа за счёт установки блоков динамической брони на лобовую и бортовые проекции корпуса и башни. Интересно, что такие же блоки предлагается установить и на крыше башни. Вероятно, это связано с повышением устойчивости к атакам в верхнюю проекцию. Такое решение позволяет снизить риск поражения танка FPV-дроном. Кроме того, компания заявила о возможности установки над башней противодронового козырька, аналогичного тем, что используется на российских танков. Также предлагается вариант установки глушилок.

Изображение: EODH

Предложение греческой фирмы основано на уроках, полученных в ходе событий на Украине. 

Однако, как отмечает Defence24, установка дополнительной защиты (блоков ДЗ и козырька) увеличит массу Leopard 1 почти на 2 тонны. В результате снизится подвижность танка. Для устранения этой проблемы предлагается заменить устаревшие тяжёлые элементы конструкции боевой машины на современные. Кроме того, предложен "демонтаж" уже существующих бронепокрытий. Такое решение позволит сэкономить около 1 тонны, прирост массы танка будет незначительным. Но вариант с демонтажем уже имеющихся броневых элементов вызывает немало сомнений. Это с учётом того, что броня Leopard 1A5 и так достаточно тонкая для основного боевого танка. Подрыв блоков динамической защиты может оказать негативное влияние на "долговечность" всей конструкции танка.

Вторым способом по борьбе с лишней массой названы доработка подвески и установка нового 1000-сильного двигателя. Но и в данном случае покупка новых моторов вызывает много вопросов. Уже экономического характера.

Огневую мощь танка предложено повысить за счёт установки совершенно новой системы управления огнём. Заявлено, что по своей огневой мощи модернизированный танк должен сравнится с Leopard 2HEL или даже превзойдёт его. С точки зрения пиара звучит хорошо, но такое заявление кажется весьма спорным. 

В состав новой системы управления огнём входит современный оптико-электронный прицел наводчика, система автоматического сопровождения цели, датчик отклонения ствола и возможность установки панорамного прицела для командира. Гидравлические элементы орудия и самой башни заменят на электрические, что повысит безопасность экипажа и улучшит эргономику работы.

Фирма EODH предлагает улучшить возможности Leopard 1A5 по борьбе с тяжёлыми бронированными целями за счёт оснащения танка пусковыми установками для противотанковых ракет. Эти установки должны иметь "циркуляционное" заряжание. Втором вариантом видится интеграция в боекомплект ПТУР, выпускаемых из пушки. В качестве дополнительного вооружения предусмотрена установка на башню дистанционного боевого модуля с крупнокалиберным пулемётом.

Defence24 отмечает, что модернизация греческих "Леопардов" позволит решить одну из ключевых трудностей – нехватку запасных частей. Замена хотя бы некоторых комплектующих на новые позволит избежать эксплуатационных проблем в будущем. Более того, модернизация танков позволит продлить их срок службы ещё на 20 ближайших лет. Предложение по модернизации является очень заманчивым для официальных Афин. Однако возникает вопрос, который остаётся всё тем же, что и в других случаях с предложениями такого типа. А стоит ли вкладывать немалые деньги в модернизацию техники, возраст которой идёт уже на десятки лет?

#новости #армия #оружие #танки #бронетехника #военные новости #leopard 1a5
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