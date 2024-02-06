В Европе в очередной раз предложили создать единую армию. Четыре страны выступили против

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Ещё одно доказательство того, что Европа не настолько коллективная, насколько она хочет показаться. Каждый "тащит одеяло на себя". Ещё в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон, явно претендовавший на роль лидера Европы, предлагал создать единую европейскую армию. Для того чтобы эта армия могла защитить интересы Европы без участия США. Тогда эту идею даже поддержала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но что-то пошло не так... Хотя разговоры про создание единой европейской армии ведутся до сих пор.

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Как сообщает профильный ресурс Defense News, на этот раз с призывом о создании единой армии Европы выступил глава МИД Италии Антонио Таяни. Он заявил, что у Евросоюза должна быть собственная армия, которая могла бы участвовать в миротворческих миссиях и в предотвращении конфликтов. Однако это предложение не получило широкой поддержки из-за того, что среди всех 27 членов ЕС нет единого мнения на этот счёт. Против выступили Словения, Испания, Дания и Польша.

Министерство обороны Испании прямо заявило, что создание единой армии Евросоюза потребует единогласного согласия всех стран-участниц. Но такого согласия не было получено ещё в 1992 году, когда в составе ЕС было всего лишь 12 государств. Поэтому на сегодняшний день, когда Евросоюз сильно расширился, такая идея выглядит просто нереалистичной.

По мнению Дании, единая армия Европы не нужна, поскольку у Европы уже есть силы обороны в виде НАТО. Поэтому нет смысла создавать силы обороны отдельно для Европы.

"НАТО является краеугольным камнем нашей коллективной безопасности, и оборона остается вопросом национального суверенитета: нет армии НАТО или ЕС, но есть тесное оборонное сотрудничество между союзниками и государствами-членами", — говорится в заявлении министерства обороны Дании. "Дания не поддерживает создание армии ЕС."

Алеш Сила, чиновник словенского министерства обороны, отвечающий за стратегические коммуникации, заявил, что этот вопрос создания единой европейской армии также не стоит на повестке дня в Словении.

В прошлом проблема, которая нависала над ЕС в плане успешного достижения приоритетов блока, заключалась в том, что государства-члены склонны реализовывать свои оборонные планы на национальном уровне.

В Скоординированном ежегодном обзоре оборонного отчета за 2022 год, опубликованном Европейским оборонным агентством, говорится о том, что большинство стран Европейского союза являются членами НАТО. И альянс рассматривается как основа безопасности в Европе.

Что касается Польши, то там считают что безопасность в формате Европы и безопасность в формате НАТО следует рассматривать как две взаимодополняющие, а не взаимоисключающие составные.

"Польша не игнорирует действия ЕС в сфере безопасности и обороны – действия ЕС должны стать дополнительными, чтобы усилить усилия НАТО и внести вклад в трансатлантическую безопасность", – говорится в заявлении польского министерства обороны.

Defense News сообщает, что три из четырёх стран пришли единому мнению, что существует другая инициатива, которая играет роль аналогичную европейской армии и обеспечивает аналогичные возможности.

Интересно, что более внятный ответ на инициативу о создании общей европейской армии дали только представители Испании. В Словении промолчали. И понятно почему – особых средств нет, да и каких-то особых сил в коллективную армию эта страна выделить не может. Зато вылезли Дания и Польша, которые только за НАТО. Обе страны являются проводниками интересов США в Европе. А Североатлантический альянс (НАТО) является проектом Вашингтона, позволяющим не только достигать собственных геополитических целей, но и неплохо зарабатывать на "продаже" так называемой безопасности. Вашингтон против того, чтобы коллективная Европа проявляла какую-то самостоятельность в данном вопросе.