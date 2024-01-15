Самое слабым местом "американцев" является верхняя проекция

Танк M1 Abrams ВСУ с дополнительной динамической защитой по бортам. Изображение: скриншот видео / соцсети

Страны коллективного Запада, заинтересованные в ослаблении и даже поражении России, на протяжении достаточно длительного времени оказывают Украине всяческую военную "помощь". Одним из элементов такой помощи стали поставки основных боевых танков как ещё советского образца, так иностранного производства. При этом немецкие Leopard 2 различных модификаций и британский Challenger 2, которые на Западе называли самыми защищённым танками в мире, наглядно продемонстрировали свою способность гореть на поле боя под ударами российского оружия. Но не американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон "подарил" Киеву аж в количестве 31 машины (батальонный комплект).

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ВСУ берегут эти танки. По крайней мере, на линии боевого соприкосновения эти боевые машины замечены не были. Возможно, они находятся где-то рядом. Вероятно, американские кураторы, опасаясь репутационных рисков после уничтоженного британского "Челленджера", запретили украинским военным пускать в бой подаренные машины. Хотя нельзя исключать, что украинское командование бережёт американские машины для каких-то других целей. Оба варианта имеют право на существование.

Довольно любопытная публикация, посвящённая американским танкам на вооружении ВСУ, вышла на страницах американского издания Forbes. Касается она защиты "Абрамсов". Автором материала является военный обозреватель издания Дэвид Экс, ярый русофоб и очень предвзятый по отношению к России эксперт. Но даже он был вынужден признать, что американские танки не являются неубиваемыми. У них есть слабые места.

Как сообщил эксперт, украинская армия усиливает защиту своих танков M1 Abrams дополнительной навесной динамической защитой. Последняя представляет собой "сэндвичи" из пластиковой взрывчатки и стали, которые взрываются наружу. Блоки такой динамической защиты могут отклонять осколочно-фугасные снаряды, подрывать дроны-камикадзе и частично останавливать проникающие танковые снаряды [вероятно, речь о бронебойных оперённых подкалиберных снарядах].

Но главная проблема с динамической защитой M19 для "Абрамсов" заключается в том, что она прикрывает только борта, при этом другие проекции танков остаются незащищёнными.

Как утверждает западный эксперт, с момента поставки американских танков на Украину прошло два месяца. С того момента поступала очень скудная информация об этих боевых машинах. Было очевидно, что украинские военные будут модернизировать свои M1 Abrams, поскольку они добавили дополнительную динамическую броню почти на все типы танков в своём арсенале. Исключение составили только Leopard 2A6 немецкого производства и шведские Strv 122 [лицензионный вариант Leopard 2A5, прим.], которые в своих базовых конфигурациях являются самыми защищёнными в мире.

Но, по мнению Экса, не было понятным, какую защиту добавят украинские военные танкам "Абрамс". Варианты включали установку антидроновых козырьков, навесные решётки для защиты от ракет и блоки динамической защиты. Последние особенно хорошо работают против фугасных боеприпасов.

На видео, распространённом в социальных сетях на этой неделе, виден выбор украинских военных. Это динамическая защита M19, которую производит компания Ensign-Bickford Aerospace & Defense. Производитель называет её лёгкой модульной системой защиты. Однако слово "лёгкая" весьма относительно – полный комплект из 60 блоков, прикрывающих боковые "юбки" танка имеет массу около двух тонн.

Как утверждает заокеанский аналитик, дело не в том, что "Абрамс" не нуждается в дополнительной защите бортов, поскольку толщина брони там составляет всего 250 мм [вероятно, эквивалент гомогенной брони, поскольку толщина стали по бортам всего 65 мм, прим.]. В то же время лобовая броня танка имеет толщину 1000 мм [опять же эквивалент, на самом деле броня тоньше, прим.]. Проблема танкистов ВСУ в том, что M1 Abrams наиболее уязвим в верхней проекции. Толщина стали там всего 25 мм. Интересно, откуда у эксперта последние данные? Согласно открытой информации, толщина брони крыши башни составляет 40 – 70 мм.

Соответственно, тонкое бронирование верхней проекции делает танк M1 Abrams уязвимым для российских FPV-дронов с подвешенными противотанковыми боеприпасами. В настоящее время на долю таких дронов-камикадзе приходится достаточно высокий процент уничтоженных танков.

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Как отмечает Экс, армия США давно знает о существовании такой проблемы и о том, что необходим какой-то вариант установки динамической защиты на верхнюю часть танка. Но проблема в том, что именно верхняя часть башни "заполнена" сложной электроникой, включая антенны и отдельные прицелы наводчика и командира. Если динамическая защита сработает, она может повредить оборудование и даже броню крыши башни.