Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
Инженеры придумали систему, которая позволит сделать работу расчётов дронов-камикадзе более эффективной и безопасной

реклама

Фото: ТАСС / Алексей Коновалов

Специальная военная операция в буквальном смысле превратилась в противостояние дронов. Беспилотники применяют обе стороны. Они используются как для разведки и целеуказания, для доставки боеприпасов и продовольствия, а также для непосредственных ударов по живой силе и технике. 

реклама

Однако преимущество в количестве применяемых дронов остаётся за Вооружёнными силами РФ. Всё дело в том, что за время СВО российская оборонная промышленность существенно нарастила выпуск беспилотников различных типов и различного назначения. В том числе и FPV-дронов – ударных беспилотников-камикадзе, управляемых от первого лица. 

Для справки, до Специальной военной операции аппараты такого типа использовались преимущественно любителями в гоночных соревнованиях. Теперь FPV-дроны стали настоящим и довольно эффективным оружием. И настоящей проблемой для ВСУ.

Используемые российской армии беспилотники-камикадзе постоянно совершенствуются с учётом опыта, полученного в ходе боевых действий. Стало известно, что отечественные FPV-дроны смогут летать в режиме самонаводящейся торпеды. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Согласно данным информагентства, российскими специалистами разработана серия комплексов оптического донаведения для FPV-дронов. Эти устройства позволяют переводить аппараты в режим "самонаводящейся воздушной торпеды". И эти изделия уже тестируются в зоне проведения СВО. Ниже приведены слова Дмитрия Кузякина, генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР).

У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV дронов-камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям.

Специалист также отметил особенности применения нового оборудования: 

  • пилот дрона в ручном режиме выводит аппарат в зону ожидаемых целей над территорией противника 
  • после обнаружения цели оператор фиксирует на ней поисковую рамку и дает команду на удержание 
  • оператор включает режим самонаводящейся торпеды
  • дрон самостоятельно заходит на цель и поражает её

Таким образом, использование новой системы оптического донаведения делает работу расчётов FPV-дронов более эффективной и безопасной. С новым оборудованием решается проблема видеосвязи и нарушений в канале управления. У оператора пропадает необходимость пилотировать дрон до момента поражения цели. Аппарат доделает всё сам. 

На финальном участке траектории необходимо опустить беспилотник к самой земле. Что приводит к потере видеосвязи и нарушении в управлении. Чем дальше цель, тем сложнее пилоту опустить дрон как можно ниже, а есть необходимость летать как можно дальше. В настоящее время для эффективного выполнения боевых задач расчётам FPV-дронов необходимо выдвигаться как можно ближе к противнику, что несет угрозу для жизней военных. А это неприемлемо.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

P.S. Отмечено, что новая система донаведения позволит операторам FPV-дронов работать и по воздушным целям. Соответственно, модернизированные беспилотники смогут поражать оставшиеся низколетящие вертолёты и "птички" противника. Последние создают определенные трудности для Вооружённых сил России. 

#новости #армия #оружие #беспилотники #военный #fpv-дроны
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
4
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
2
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
MSI представила свою первую портативную консоль
+
MSI представила видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
18
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
16
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
8
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
75
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
23
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

E. S.
18:37
А для моего пути стало гораааздо удобнее. И не только - я уже пользовался некоторыми диаметрами насквозь через Москву. Это было настолько удобнее!!! А что на Горьковской, ездил ласточкой Владимир - М...
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Крепкий Шмурдяк
18:35
есть у него подруги - правая и левая
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Крепкий Шмурдяк
18:33
карты нивидии полный хоам, а виноваты ручки? Меняй методичку, зелёный.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Vito Vago
18:33
Ну если не те ручки, то да.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Крепкий Шмурдяк
18:32
Шеша, тебе можно любую температуру на видеокарте, я разрешаю
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Vito Vago
18:31
Картинка ВСЕГДА была лучше. Помню по .90 годам; тогда ещё ATI была.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Крепкий Шмурдяк
18:30
да от них стулья сгорают под интелбоями
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Бахтиер Кудратуллаев
18:30
для меня главное было понять, не сильно ли критично 77 градусов на видяхе, если вы все тут говорите, что это рабочая температура, пусть пока так и будет
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Павел Буканов
18:30
Не будет. Он останется экспериментальным ибо создается исключительно для экспериментальных целей. Идеи бредовые и создается впечатление, что на самом деле это всё исключительно для освоения бабла. )))...
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
Крепкий Шмурдяк
18:29
вот ты долпоёп
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем