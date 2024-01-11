Инженеры придумали систему, которая позволит сделать работу расчётов дронов-камикадзе более эффективной и безопасной

Фото: ТАСС / Алексей Коновалов

Специальная военная операция в буквальном смысле превратилась в противостояние дронов. Беспилотники применяют обе стороны. Они используются как для разведки и целеуказания, для доставки боеприпасов и продовольствия, а также для непосредственных ударов по живой силе и технике.

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Однако преимущество в количестве применяемых дронов остаётся за Вооружёнными силами РФ. Всё дело в том, что за время СВО российская оборонная промышленность существенно нарастила выпуск беспилотников различных типов и различного назначения. В том числе и FPV-дронов – ударных беспилотников-камикадзе, управляемых от первого лица.

Для справки, до Специальной военной операции аппараты такого типа использовались преимущественно любителями в гоночных соревнованиях. Теперь FPV-дроны стали настоящим и довольно эффективным оружием. И настоящей проблемой для ВСУ.

Используемые российской армии беспилотники-камикадзе постоянно совершенствуются с учётом опыта, полученного в ходе боевых действий. Стало известно, что отечественные FPV-дроны смогут летать в режиме самонаводящейся торпеды. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Согласно данным информагентства, российскими специалистами разработана серия комплексов оптического донаведения для FPV-дронов. Эти устройства позволяют переводить аппараты в режим "самонаводящейся воздушной торпеды". И эти изделия уже тестируются в зоне проведения СВО. Ниже приведены слова Дмитрия Кузякина, генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР).

У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV дронов-камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям.

Специалист также отметил особенности применения нового оборудования:

пилот дрона в ручном режиме выводит аппарат в зону ожидаемых целей над территорией противника

после обнаружения цели оператор фиксирует на ней поисковую рамку и дает команду на удержание

оператор включает режим самонаводящейся торпеды

дрон самостоятельно заходит на цель и поражает её

Таким образом, использование новой системы оптического донаведения делает работу расчётов FPV-дронов более эффективной и безопасной. С новым оборудованием решается проблема видеосвязи и нарушений в канале управления. У оператора пропадает необходимость пилотировать дрон до момента поражения цели. Аппарат доделает всё сам.

На финальном участке траектории необходимо опустить беспилотник к самой земле. Что приводит к потере видеосвязи и нарушении в управлении. Чем дальше цель, тем сложнее пилоту опустить дрон как можно ниже, а есть необходимость летать как можно дальше. В настоящее время для эффективного выполнения боевых задач расчётам FPV-дронов необходимо выдвигаться как можно ближе к противнику, что несет угрозу для жизней военных. А это неприемлемо.

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P.S. Отмечено, что новая система донаведения позволит операторам FPV-дронов работать и по воздушным целям. Соответственно, модернизированные беспилотники смогут поражать оставшиеся низколетящие вертолёты и "птички" противника. Последние создают определенные трудности для Вооружённых сил России.