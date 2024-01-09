Премьер-министр Эстонии заявила, что её страна будет помогать Украине финансово в течение четырёх лет

Фото: пресс-служба правительства Эстонии

В советское время все три республики Прибалтики – Литва, Латвия, Эстония, являлись настоящей витриной развитого социализма. У них было всё: от фабрик, заводов, портов и пароходов до полных витрин в продуктовых и промтоварных магазинах. Это при том, что в других регионах некогда могучего СССР часто бывал дефицит.

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Но Союз распался, а прибалтийские республики совершили разворот в сторону Запада. Прошло время, все три перечисленные страны вступили в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО). Вроде бы приобщились к западным трансатлантическим "ценностям". Зато ценой? Ведь кода-то были витриной, лицом могучей страны. Зато сейчас от былого советского наследия практически ничего не осталось. Речь о тех самых фабриках и заводах.

Теперь само существование республики Прибалтики строится исключительно на русофобской политике. Они же "обороняют" весь восточный фланг НАТО. Да в противном случае старшие "товарищи" из ЕС денег не подкинут. Кстати, именно эти "товарищи" из Европы и приложили руку к развалу экономик стран. Бизнес – ничего личного.

Между тем руководство республик Прибалтики продолжает проводить антироссийскую политику. По-крупному не удаётся, масштаб не тот. Вот делают и по-мелкому. Хоть как-то, но насолить России.

Стало известно, что Эстония пообещала отдавать Украине 0,25% своего ВВП. Об этом сообщила прибалтийская пресса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после очередного заседания Совета по государственной обороне, состоявшегося 8 января.

Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне.

Глава эстонского кабинета министров призвала последовать этому примеру другие страны Европы, Северной Америки и прочие государства. Кроме того, она отметила, что начиная с 2022 года Эстония оказала Украине военную помощь на сумму €500 миллионов. Как заявила политик, это якобы необходимо для обеспечения безопасности государства. А ещё страна будет ежегодно выделять по €14 миллионов, которые будут направлены на восстановление Украины.

Для справки, согласно данным Всемирного банка ВВП Эстонии по итогам 2022 года составил €38 миллиардов или €35 миллиардов. Понятно, что итоги ушедшего года ещё не подведены, но уже можно представить размеры "помощи", которую намерена предоставить Эстония Украине. Если ориентироваться на ВВП 2022 года, то около €87 миллионов, либо близкая цифра. Для огромной Украины – копейки. Но властям Эстонии лишь бы заявить.

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P.S. Когда-то госпожа Каллас в своём интервью изданию Financial Time пыталась рассказать всему миру о "плохой" жизни во времена СССР в период своего детства. С её слов, в магазинах якобы ничего не было. И когда не было конфет, то приходилось есть сметану с сахаром. Это при том, что отец нынешней премьер-министра занимал достаточно высокие посты.