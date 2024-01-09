На фоне экономических проблем в стране глава правительства ФРГ призвал страны Евросоюза увеличить объёмы помощи Украине

Фото: AP

На протяжении достаточно длительного времени страны коллективного Запада оказывают помощь Киеву, как военную, так и финансовую. Причем накачка оружием Украины началась задолго до начала Специальной военной операции. Правда, в последнее время объемы военной "помощи" заметно снизились. Основным поставщиком товаров военного назначения для незалежной всегда были Штаты. Но в настоящий момент демократы и республиканцы не могут договорится с дальнейшим финансированием Киева.

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Поэтому в Вашингтоне, вероятно, решили сбросить бремя финансирования и обеспечения вооружением бывшей советской житницы на коллективных европейцев. Прежде всего на Германию, которая является ведущей экономикой всего Евросоюза. Пока ещё является.

В Америке решили убить двух зайцев сразу. Во-первых, Вашингтону выгодно затягивание конфликта для максимального ослабления России [пусть и не мечтают]. Во-вторых, Штаты желают максимального ослабления экономики Германии. Американцы просто решили убрать одного из своих главных экономических конкурентов.

На фоне этого интересно заявление, которое сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц 8 января. Он обвинил страны ЕС в недостаточной поддержке Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, Шольц заявил, что большинство стран Европейского Союза не предоставляют Киеву достаточного количества вооружения и призвал союзников активизировать свои усилия. Всё из-за того, что американская военная помощь "застопорилась". При этом отмечено, что Шольц как мантру повторял о том, что власти Германии будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Reuters сообщает, что после февраля 2022 года сама Германия подвергалась критике за то, что не может активизировать поддержку Киеву и лидерство, которое ожидалось от одной из ведущих стран НАТО. Однако сейчас она является одним из крупнейших поставщиков как вооружения, так и финансовой помощи. В конце 2023 года власти Германии согласились удвоить военную "помощь" Украине в 2024 году. Теперь её стоимость составит €8 миллиардов, что эквивалентно $8,8 миллиарда.

"Каким бы значительным ни был вклад Германии, его будет недостаточно для обеспечения "безопасности" Украины в долгосрочной перспективе", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Поэтому Шольц призвал союзников по ЕС активизироваться.

Сразу понятно, почему канцлер Германии выступил с таким заявлением. Каким бы он не был проамериканским, но, похоже, в Берлине стали о чём-то догадываться. Ведь у той же Германии начались проблемы. Весьма показательна в этом плане общенациональная забастовка немецких фермеров, вызванная решением федерального правительства об экономии бюджета. А ведь к фермерам в скором времени могут присоединиться и представители других отраслей.

Власти ФРГ решили сэкономить на населении собственной страны. Мера вынужденная, поскольку денег в бюджете мало. Но в то же время Берлин готов "помогать" Киеву финансово. До рядовых бюргеров стало доходить, куда уходят их налоги. Поэтому они стали спрашивать, со своего "светофорного" правительства.

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В общем, следует ожидать продолжения. Будет очень интересно.